Das amerikanische Finanzinstitut Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, NYSE: MS) will die Quartalsdividende ab dem dritten Quartal 2022 von 70 US-Cents auf 77,5 US-Cents erhöhen, wie am Montag berichtet wurde. Darüber hinaus sollen ab dem dritten Quartal 2022 eigene Aktien im Volumen von bis zu 20 Mrd. US-Dollar zurückgekauft werden, wie der Konzern ebenfalls am Montag mitteilte. Das Programm hat keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...