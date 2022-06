Der Logistiker Hermes Germany will im Zuge von"Green Delivery Hamburg" erstmals eine ganze Stadt emissionsfrei beliefern. Mit Abschluss der mehrphasigen Umstellung Ende 2023 sollen über 240 vollelektrisch betriebene Fahrzeuge in allen Postleitzahlgebieten jährlich zwölf Millionen Sendungen transportieren. Dafür wird am Standort Billstedt ein neues E-Mobility-Hub errichtet. Der im Juli geplante Spatenstich ...

