Der französische Batteriehersteller Forsee Power hat eine Produktionsstätte in den USA angekündigt. Diese soll in Hilliard im US-Bundesstaat Ohio entstehen und soll bis 2027 eine Produktionskapazität von 3 GWh erreichen. Forsee Power will in Hilliard auch seinen nordamerikanischen Hauptsitz errichten. Wie in Europa fertigt Forsee Power die Batteriezellen nicht selbst, sondern montiert zugekaufte Zellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...