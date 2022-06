Emittent / Herausgeber: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft: Bankhaus Bauer mit weiterer Stärkung der Health Care Expertise



28.06.2022 / 10:39

Bankhaus Bauer mit weiterer Stärkung der Health Care Expertise

Thomas Friese übernimmt Bereichsleitung Health Care

Martin Wienhöfer verstärkt das Team als Senior Berater Health Care

Expansion folgt strategischem Fokus auf Wachstum im Health Care-Bereich

Enge Kooperation mit den Gesundheitsexperten der opta data Gruppe

Essen/Frankfurt am Main, 28. Juni 2022 - Das Bankhaus Bauer arbeitet weiter unverändert stark am nachhaltigen Ausbau seiner Health Care-Expertise. So ist es gelungen, Herrn Thomas Friese ab dem 1. Juli 2022 als Bereichsleiter Health Care am Standort Essen an Bord zu holen. Zusätzlich wird die Beratungskompetenz durch Herrn Martin Wienhöfer gestärkt, der zeitgleich seine Tätigkeit als Senior Berater Health Care ebenfalls am Standort Essen beginnt.

Thomas Friese (Jahrgang 1970) blickt auf 35 Jahre Erfahrung im Bankbereich und dabei auch auf eine mehr als 20-jährige Expertise für Heilberufe und Ärzte zurück. Er war zuletzt als Direktor und Gruppenleiter der Sparkasse Vest Recklinghausen tätig. Dort konnte er das neue Kompetenzcenter Heilberufe gestalten und erfolgreich implementieren. Neben der Betreuung von ausgewählten Kunden unterstützte er dabei auch die Sparkassenakademien bei der Qualifizierung von Beratern für Heilberufe. Zudem war er bei der Weiterentwicklung der ganzheitlichen Beratung beim Sparkassen-Dachverband DSGV in Berlin tätig und half bundesweit Sparkassen bei strategischen Fragestellungen rund um die Betreuung von heilberuflichen Kunden. Zuvor war er Referent im Bildungsbereich Firmenkunden, Immobilien und Kredit beim Sparkassenverband Bayern und der Sparkassenakademie. Davor war Thomas Friese Teamkoordinator u.a. bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und stellvertretender Bereichsleiter bei der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen.

Martin Wienhöfer (Jahrgang 1975) ist Volljurist und kommt von einer der führenden Regionalbanken in Deutschland, bei der er insgesamt 15 Jahre tätig war. Nach dem Traineeprogramm war er zunächst im Bereich der Heil- und Freiberufler mit dem Schwerpunkt auf das Kreditgeschäft eingesetzt. Später wechselte er in den Firmenkundenbereich, wo sein Beratungsschwerpunkt auf mittelständischen Kunden unter anderem im Kreditgeschäft lag. Zuletzt war er maßgeblich am Auf- und Ausbau der Zentralen Geschäftskundenbetreuung in der Hauptniederlassung Essen beteiligt. Dabei erstreckte sich das von ihm verantwortete Marktgebiet auf das gesamte Rhein- und Ruhrgebiet.

"Entscheidend für die Fortsetzung unseres dynamischen Wachstums im Private Banking-Bereich ist die Expertise unserer führenden Mitarbeiter:innen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir mit Thomas Friese und Martin Wienhöfer zwei wirkliche Experten für unser Essener Team gewinnen konnten. Zumal beide auch noch ein jahrzehntelanges Knowhow in unserem Wachstumsfokus Health Care mitbringen", kommentiert Dr. Stefan Heddergott, Sprecher des Vorstands der Bankhaus Bauer AG, die Personalien.

Expansion im Health-Care-Bereich in enger Kooperation mit der opta data Gruppe

Das Bankhaus Bauer befindet sich im Besitz von Unternehmerfamilien aus Nordrhein-Westfalen aus dem Umfeld der auf das Gesundheitswesen spezialisierten opta data Gruppe (www.optadata-gruppe.de). Die operative Anbindung an opta data mit ihrem etablierten Stamm von nahezu 60.000 Kund:innen spiegelt sich in einer zunehmenden Neukund:innen-Gewinnung im Health Care-Bereich wider. Auf dieses Segment legt das Bankhaus einen verstärkten strategischen Fokus. Die personellen Verstärkungen und der Aufbau einer entsprechenden Beratungsexpertise sind hierfür ein zentraler Erfolgsfaktor. Dabei profitiert das Finanzinstitut vom großen Knowhow aus dem bereits weitestgehend digitalisierten Geschäftsmodell der opta data Gruppe. Die Verbindung zwischen den beiden Häusern war bereits 2020 durch die Verlagerung des Unternehmenssitzes von Stuttgart nach Essen verstärkt worden, wo das Gros der Mitarbeitenden angesiedelt ist.

Fortgesetztes dynamisches Wachstum im Privatkund:innengeschäft

In den letzten Jahren konnte das Bankhaus mit seinen an den Standorten Essen und Stuttgart angesiedelten Private Banking-Aktivitäten ein dynamisches Wachstum ausweisen. So konnten die Assets under Management (AUM) beispielsweise im Geschäftsjahr 2021 um einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag ausgebaut werden. Angesichts des kontinuierlichen Mitarbeiteraufbaus sowie der guten und prämierten Performance der Vermögensverwaltung ist das Finanzinstitut vor allem bei privaten und bei institutionellen Investoren - hier zuletzt insbesondere im Stiftungsbereich - in den Fokusregionen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg erfolgreich. Diese schätzen unter anderem die auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Technologie zugeschnittene Anlagephilosophie und die individuelle, maßgeschneiderte Anlagestrategie.

"Die Entwicklung in den letzten Jahren macht uns sehr stolz und wir freuen uns daher sehr, auch im Health Care-Bereich unsere Expertisen verstärkt anbieten zu können", so André Weber, Leiter Private Banking sowie Generalbevollmächtigter des Bankhauses Bauer.

Die Kund:innen der Vermögensverwaltung konnten sich in der jüngeren Vergangenheit über eine gute Wertentwicklung ihrer Einlagen freuen. Diese wurde Anfang 2022 im Performance-Ranking der firstfive AG mit 1. Plätzen in der "Risikoklasse dynamisch Sharpe-Ratio 2021 (24 Monate)" und in der "Risikoklasse dynamisch Top-Renditen 2021 (24 und 36 Monate)" bestätigt.

Medienkontakt:

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft Privatbank

Arnfried Klipper

Leiter Marketing/Kommunikation

Telefon: 0201-217605-501

Mail: arnfried.klipper@bankhausbauer.de

Informationen zur Bankhaus Bauer AG:

Das Privatbankhaus mit Standorten in Essen und Stuttgart legt seinen Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskund:innen sowie Firmenkund:innen mit einem Fokus auf die Bereiche Private Banking und Asset Management, Immobilienzwischenfinanzierung, Leasing und Factoring. Als Universalbank betreibt die Bankhaus Bauer AG jedoch grundsätzlich sämtliche Bankgeschäfte. Das Finanzinstitut wurde 1931 gegründet. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 im Besitz namhafter Unternehmerfamilien aus dem Umfeld der Essener opta data Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bankhausbauer.de

