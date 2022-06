Mainz (ots) -"Böhmi brutzelt" ist zurück: In der zweiten Staffel der ZDFneo-Kochshow begrüßt Jan Böhmermann erneut prominente Gäste, um zu brutzeln und zu plaudern. Gemeinsam mit dem Hobbykoch stehen in sechs neuen Folgen die Musiker Bill und Tom Kaulitz, ModeratorKlaas Heufer-Umlauf, Comedienne Enissa Amani, Moderatorin Salwa Houmsi, Entertainerin Ina Müller und Rapperin Lady Bitch Ray am Herd. Die Show ist wöchentlich bereits freitags in der ZDFmediathek abrufbar: Start ist am 1. Juli 2022, 10.00 Uhr. ZDFneo zeigt die sechs neuen Folgen wöchentlich ab Samstag, 2. Juli 2022, 19.45 Uhr.Ganz bewusst grenzt sich "Böhmi brutzelt" vom Höher-schneller-weiter vieler anderer Kochshows ab. Jan Böhmermann bleibt seinem Kurs treu: "Meine Gäste und ich kochen, was wir glauben, kochen zu können. Scheitern bei der Zubereitung oder im Geschmackstest ist ausdrücklich erlaubt. Es geht um das Soziale des Kochens, nicht um Wettbewerb." Dabei interessiert den Moderator: Haben seine Gäste ein besonderes Verhältnis zum Kochen und Essen? Stecken Geschichten oder Erinnerungen hinter ihren Lieblingsgerichten?Zum Auftakt der zweiten Staffel hat Jan niemand Geringeres einfliegen lassen als Bill und Tom Kaulitz der Band Tokio Hotel. Die talentierten Zwillingsbrüder haben zur Vorbereitung extra Oma Kaulitz angerufen, um Jan die original Kaulitz-Weihnachtsente kredenzen zu können. Tatsächlich haben die sympathischen Küchenchaoten das Gericht aber zuvor noch nie selbst gekocht. Währenddessen begeistert Jan mit einer routinierten Zubereitung seiner Sonntagspancakes. Na dann, Ahornsirup drauf und hoch die Kochlöffel.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16392;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/boehmibrutzeltPressemappe mit der ersten Folge: https://kurz.zdf.de/Vc3/Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5259409