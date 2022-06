Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der US-Wirtschaft steht das bevor, was man dort gerne als einen "white knuckle ride" beschreibt: eine Art Achterbahnfahrt, die so nervenaufreibend ist, dass sich die Beteiligten krampfhaft festklammern, so die Analysten der Helaba.Zwar dürfte die Dynamik des Aufschwungs ausreichen, um mit der negativen Wirkung der Inflation auf die reale Nachfrage fertigzuwerden. Trotzdem bestehe in den kommenden zwölf Monaten ein merklich erhöhtes Rezessionsrisiko, nicht zuletzt wegen des langen Zögerns der FED 2021, das zu dem abrupten Kurswechsel geführt habe. Für 2023 würden die Analysten mit einem Wachstum am Rande der "stall speed" rechnen, ab der die Konjunktur leicht an Auftrieb verlieren könne und schon kleine Schocks ausreichen würden, um eine Kontraktion herbeizuführen. Im Jahresschnitt sollten zwar noch rund 2% erreicht werden, die laufenden Raten würden annualisiert aber wohl eher bei 1% liegen. ...

