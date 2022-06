Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- e.GO feiert die Zukunft der Elektromobilität auf der Electric Avenue in Goodwood- Die Zusammenarbeit steht unter dem Motto von e.GO: "Elektrofahrzeuge: Spaß ohne Reue "Der unabhängige deutsche Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile SE präsentiert den Sport Life auf dem Goodwood Festival of Speed (22.-26. Juni, Großbritannien), eines der größten Festivals des energiegeladenen Sports der Welt. e.GO befindet sich auf der Electric Avenue des Festivals, am Schnittpunkt der Zukunft von Mobilität und Elektrifizierung."Wir freuen uns, hier auf der Goodwood Electric Avenue zusammen mit anderen etablierten Automarken die Zukunft der Elektromobilität zu gestalten und voranzutreiben. Das passt perfekt zu unserer Vision bei e.GO, unseren Kunden Spaß ohne Reue zu bieten", sagt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.Der e.GO Sport Life hebt die Fahrdynamik auf ein neues Niveau. In engen Kurven fährt es sich wie in einem größeren Sportfahrzeug mit steigenden G-Kräften: schnell, sportlich und komfortabel zugleich. Mit größeren Rädern, einer breiteren Spur und einem niedrigeren Schwerpunkt nutzt der Life Sport die Vorteile seines Hinterradantriebs und seines drehmomentstarken Antriebsstrangs voll aus. Die Designlinien wurden weiter intensiviert, um sein dynamisches und kraftvolles Erscheinungsbild zu unterstreichen und gleichzeitig die Aerodynamik zu verbessern.Die Electric Avenue des Goodwood Festival of Speed bietet Besuchern die Möglichkeit, die Sportversion des e.GO zu erleben und den neu vorgestellten e.wave X direkt zu reservieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847186/Next_e_GO_Mobile.jpgPressekontakt:Next.e.GO Mobile SE,Öffentlichkeitsarbeit,Lilienthalstraße 1,52068 Aachen T +49 241 51030 166,presse@e-go-mobile.comOriginal-Content von: Next.e.GO Mobile SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151373/5259469