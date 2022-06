Die höchst umstrittene Entscheidung des US-amerikanischen Supreme Courts, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen, zieht nicht nur dort weite Kreise. Jetzt hat sich auch ein Hackingkollektiv eingemischt - und will geheime Daten erbeutet haben. Die Hackinggruppe Siegedsec hat Einrichtungen von Abtreibungsgegner:innen ins Visier genommen und nach eigenen Angaben bereits ungefähr acht Gigabyte Daten erbeutet, unter anderem von Regierungsservern in Arkansas und Kentucky, wo Abtreibungen verboten sind. Siegedsec greift Arkansas und Kentucky an "Die Angriffe werden weitergehen", heißt es in der

Den vollständigen Artikel lesen ...