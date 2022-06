Der Bitcoin ist dabei seine zum Wochenstart erlittenen Verluste wieder auszubügeln. Zu seinem Anfang des Monats erreichten Tiefstand von unter 18.000 US-Dollar ist ein gewisser Abstand. Kann dieser ausgebaut werden?

Der Bitcoin-Preis stieg in den vergangenen 24 Stunden um wenige Prozentpunkte auf über 21.000 US-Dollar. "Dank der Erholung der US-Aktienmärkte und des Rückgangs der US-Renditen scheint Bitcoin vorerst einen Tiefststand von etwa 18.000 US-Dollar erreicht zu haben", sagte Jeffrey Halley, Analyst beim Broker Oanda. Aus technischer Sicht sei ein Anstieg über 22.000 möglich, der sich bis auf 24.000 US-Dollar ausdehnen könnte, zitiert das Finanzportal Barron's Halley.

Bitcoin und andere Kryptowährungen scheinen mit der Performance von Aktienmärkten zu korrelieren. So zog der Bärenmarkt nicht nur Indizes wie den S&P 500 in den vergangenen Wochen herunter, sondern setzte auch digitale Vermögenswerte massiv unter Druck. Das gleiche Spiel zeigt sich nun bei der kurzfristig eingesetzten Erholung an den Märkten. Wie die Aktien- können auch die Krypto-Händler etwas Erleichterung finden.

Doch von Entwarnung kann laut Halley nicht die Rede sein. "Mittelfristig bleibt Bitcoin in der Gefahrenzone", so der Krypto-Experte weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

