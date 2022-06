DJ AUKTION/Verhaltene Nachfrage nach neuem Bobl mit 1,30%-Zinskupon

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag eine neue Serie 5-jähriger Bundesobligationen (Bobl) im Auktionsverfahren platziert. Die Schuldpapiere wurden mit einem Zinskupon über 1,30 Prozent ausgestattet, nachdem seit 2015 sämtliche Neuemissionen in diesem Laufzeitenbereich einen auf null lautenden Zinskupon ausgewiesen hatten. Hintergrund ist, dass die EZB in den vergangenen Monaten auf einen strafferen geldpolitischen Kurs umgeschwenkt ist vor dem Hintergrund der hartnäckig zu hohen Inflation.

Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails:

=== Emission 1,30-prozentige fünfjährige Bundesobligation mit Laufzeit 15. Oktober 2027 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,059 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,235 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 Durchschnittsrend. 1,41% Wertstellung 30. Juni 2022 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2022 05:57 ET (09:57 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.