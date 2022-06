Mainz (ots) -Aufruf für Publisher, Kinderjury und Kindergärten: Auch 2022 unterstützt das ZDF den Kindersoftwarepreis TOMMI. Auf den Kinderseiten der ZDFmediathek und der Website des TOMMI können sich Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren ab sofort in den teilnehmenden Bibliotheken um eine Teilnahme in der Kinderjury bewerben. Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 23. Oktober 2022, 20.00 Uhr, bei KiKA im Medienmagazin "Team Timster" statt.Zum 21. Mal ruft der Kindersoftwarepreis TOMMI Publisher dazu auf, aktuelle Spiele und Bildungssoftware aus ihrer Produktion einzureichen. Unter dem Vorsitz des Medienexperten Thomas Feibel nominiert eine Fachjury aus Pädagogen, Wissenschaftlern, Journalisten und Bildungsexperten davon die besten Titel. Danach entscheidet eine Kinderjury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über die Sieger. In diesem Jahr nehmen beim "Schnupper-TOMMI" erstmals kleinere Bibliotheken im ländlichen Raum in der Kategorie Apps teil.Wer hat die besten KITA-Digitalkonzepte? Erneut können Kindergärten mit innovativen und praxisorientierten Digital-Konzepten ein Preisgeld von 1.500 Euro gewinnen. Diese Auszeichnung wird von der Auerbach Stiftung unterstützt und gemeinsam mit dem Medienpädagogen Prof. Dr. Stefan Aufenanger von der Uni Mainz durchgeführt.Publisher können in diesem Jahr Games, Bildungssoftware, PC-Games, Konsolen, Apps, elektronisches Spielzeug, Vorschulangebote und Webseiten beim Kindersoftwarepreis einreichen. Altersgrenze ist die USK 6, USK 12 Spiele werden erneut in einer gesonderten Kategorie ausgezeichnet. Alle Informationen unter: https://www.kindersoftwarepreis.de/anmeldung-publisher/.Herausgeber des TOMMI ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind die Auerbach Stiftung, der Verein Biblioplay!, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, die Frankfurter Buchmesse, KiKA, Partner & Söhne, ZDF und Gaming ohne Grenzen (GOG).Teilnahmebedingungen und Einsendeschluss sind auf der Website des Kindersoftwarepreises aufrufbar.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tommihttps://www.kindersoftwarepreis.de/Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5259616