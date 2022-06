Wer in aktive Fonds investiert, erhofft sich auch in schwierigen Börsenzeiten eine solide Performance. Doch viele Fonds können sich dem Abverkauf an den Märkten entziehen. Das sind die Top-"Seller" beim Smartbroker.

Schlagen sich aktiv gemanagte Fonds in einem Bärenmarkt besser als ihre passiven Geschwister aus der Kategorie der ETFs? Fans von aktiven Fonds verweisen gerne auf die bessere Flexibilität, beispielsweise um in schlechten Zeiten in defensive Werte umzuschichten oder Cash zu halten.

Eine Analyse von Morningstar zeigt: In den wichtigsten Kategorien Europa, USA und Welt schafft es nur ein kleiner Teil der Fonds, den Benchmark und die dazugehörigen ETFs zu schlagen. Für Anleger kommt es also auf die richtige Fondsauswahl an.

wallstreet:online analysiert regelmäßig die meistgehandelten Fondsprodukte unter den mehr als 200.000 Kunden des Smartbroker, einem der führenden Online-Broker in Deutschland.

Die Top 20 der meistverkauften Fonds beim Smartbroker in der vergangenen Handelswoche:

1. GlobalPortfolioOne (I1T) 2. Arero - Der Weltfonds 3. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 4. AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR 5. Dirk Müller Premium Aktien R 6. Uniglobal 7. SEB ImmoInvest P 8. BIT Global Fintech Leaders R-I 9. DWS Vermögensbildungsfonds R 10. Global Internet Leaders 30 R - I 11. BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CNY 12. Deka-ImmobilienEuropa 13. Hausinvest 14. BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD 15.Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A 16. Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund 17. DWS Technology Typ O ND 18. DWS Top Dividende LD 19. ÖkoWorld Klima C 20. JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

