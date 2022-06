DJ Siemens und VW investieren 450 Mio USD in Electrify America

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens und Volkswagen beteiligen sich an dem US-Schnellladenetz Electrify America. Wie die DAX-Konzerne mitteilten, investieren sie gemeinsam 450 Millionen US-Dollar. Die Electrify America LLC wird damit mit 2,45 Milliarden Dollar bewertet.

"Mit unserer zusätzlichen Investition in Electrify America verleihen wir der E-Mobilität in Nordamerika einen weiteren Schub und wachsen in unserem Geschäftsfeld Laden und Energie konsequent", sagte VW-Technikvorstand Thomas Schmall laut Mitteilung. "Ziel ist es, die Ladeinfrastruktur von Electrify America bis 2026 mehr als zu verdoppeln und auf 1.800 Standorte und 10.000 Schnelllader zu erweitern."

Mit dem Investment geht für Siemens und Electrify America eine strategische Partnerschaft einher. Die Unternehmen wollen bei Technologien und Dienstleistungen zusammenarbeiten. Durch seine Investition erhält Siemens zudem einen Platz im Verwaltungsrat von Electrify America.

