ChainThat, ein Xceedance-Unternehmen, das sich auf Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen für den globalen Versicherungssektor spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Insight Risk die Lösung Beyond Policy Administration (BPA), eine Policenverwaltungsplattform der nächsten Generation, erfolgreich implementiert hat.

Insight Risk mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, ist eine technologieorientierte, auf Baurisiken spezialisierte Managing General Agency (MGA). Zur Stärkung seines organisatorischen Wachstums suchte das Unternehmen nach einer Kernplattform, die eine schnelle, umfassende Produktbereitstellung und das Änderungsmanagement im Lebenszyklus von Versicherungspolicen ermöglicht. Eine weitere wichtige Anforderung war ein flexibles, anpassungsfähiges Rahmenwerk, um die sich wandelnden Prioritäten des Unternehmens sowie seiner Kunden und Fronting-Partner zu unterstützen. Insight Risk charakterisiert BPA von ChainThat als die umfassendste und geeignetste Lösung zur Erfüllung der betrieblichen Anforderungen und Expansionsziele des Unternehmens.

"Unser Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, vernetzte Geräte zu nutzen, um das Underwriting und die Risikoauswahl zu verbessern", so Chad Hollingsworth, Präsident von Insight Risk. "Die Einführung von BPA als Kernplattform versetzt uns in die Lage, die Risikobewertung und Schadenskontrolle zu verbessern, die Zusammenarbeit mit Agenten und Maklern zu rationalisieren und unseren Versicherern ein sicheres Gefühl zu geben. Mit BPA können wir schnell auf Marktveränderungen reagieren, uns auf die Generierung neuer Erträge konzentrieren und unseren Kunden und Kapazitätsanbietern, wie z. B. Munich Re Group Specialty Insurance Services, einen erstklassigen Service bieten."

Das fortschrittliche und sichere technische Rahmenwerk der BPA-Plattform basiert auf einer modernen Microservices-Architektur. BPA bietet uneingeschränkten API-Zugriff auf alle Komponenten des Policenadministrationssystems (PAS) sowie eine moderne Drag-and-Drop-Oberfläche für die Bereitstellung, Verwaltung und Aktualisierung von sowohl Standard- als auch komplexen Versicherungsprodukten in nahezu Echtzeit. Das System unterstützt den gesamten Lebenszyklus von Policen, verbessert die Datenkonnektivität und kann als externes Makler- oder Kundenportal unter eigener Marke integriert werden. BPA umfasst eine Self-Service-Reporting-Suite, die so konfiguriert werden kann, dass sie die Anforderungen an Datenanalysen jedes Versicherungsunternehmens erfüllt.

"Der innovative Technologieeinsatz von Insight Risk zur Steigerung der Underwriting-Performance, zur Reduzierung von Verlusten und zur Konzentration auf den Kundenservice ist genau das, was wir im Sinn hatten, als wir BPA als SaaS-Plattform konzipierten, die die geschäftlichen Anforderungen und das Wachstum von Versicherern ergänzt und mit ihnen wächst", sagte David Edwards, CEO von ChainThat. "Der Markt für Versicherungs-MGAs expandiert und gewinnt zunehmend an Dynamik, daher müssen sich die Unternehmen in diesem Bereich effektiv differenzieren. BPA hilft unseren Kunden, den technologischen Boden zu ebnen, damit sie sich auf ihre einzigartigen Geschäftsbereiche und Produktangebote konzentrieren können."

Weitere Informationen über die Beyond Policy Administration Plattform von ChainThat erhalten Sie unter chainthat.com/bpa.

Über Insight Risk

Insight Risk Technologies ist ein technologieorientierter Builder's Risk MGA, der Internet of Things (IoT)-Lösungen zur Vermeidung von Wasserschäden, solides Underwriting und proaktives Risikomanagement bündelt, um durch Wasserschäden verursachte Verluste um bis zu 90 zu reduzieren. Mit unseren eigenen IoT-Technologielösungen beseitigen wir ein wesentliches Hindernis für eine sicherere und besser vernetzte Baustelle und helfen führenden Maklern, Bauunternehmern und Eigentümern/Entwicklern, Verluste zu vermeiden und die Auswirkungen unvorhergesehener Ereignisse zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.insightrisktec.com.

Über ChainThat

ChainThat, ein Unternehmen von Xceedance, bietet innovative SaaS-basierte Versicherungstechnologieprodukte an, die es Maklern, Versicherungsträgern und MGAs ermöglichen, das volle Potenzial ihres Geschäfts auszuschöpfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.chainthat.com.

