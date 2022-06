Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Im Herzen der südchinesischen Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) liegt Nansha, das auch an die beiden Sonderverwaltungsregionen (SARs) angrenzt. Ein kürzlich veröffentlichter Masterplan von Guangzhou Nansha zur Vertiefung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao mit globaler Perspektive wurde auf einer Pressekonferenz des Informationsbüros des chinesischen Staatsrats am 24. Juni vorgestellt.Nansha verfügt über günstige geografische Bedingungen, einen großen Entwicklungsraum und eine solide industrielle Grundlage. Aufgrund des starken Wunsches nach Zusammenarbeit und Entwicklung genießt Nansha einzigartige Vorteile bei der Förderung der umfassenden Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao, sagte Guo Lanfeng, Mitglied der Gruppe der führenden Parteimitglieder der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission von China.Als eine der offensten Regionen Chinas verkörpert die wirtschaftlich dynamische GBA, wie das Land sein offenes Wirtschaftssystem auf dem Weg zu einem höheren Niveau globaler Währungskooperation mit der Welt abstimmt, eine stärkere GBA-geführte Koordinierung zwischen Guangdong, Hongkong und Macao sind Nansha, Qianhai in Shenzhen und Hengqin in Zhuhai. Der ehrgeizige Plan für Nansha war ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Aufbau der GBA mit hoher Qualität. Nach jahrzehntelanger Entwicklung rückt das Viertel wieder ins Rampenlicht, so die Volksregierung des Bezirks Nansha der Stadt Guangzhou.In dem Plan wird betont, dass Nansha den Aufbau industrieller Kooperationsbasen für wissenschaftlich-technische Innovationen vorantreiben muss, heißt es in der Pressekonferenz. Darüber hinaus sollte der Bezirk die gemeinsamen Anstrengungen von Guangdong, Hongkong und Macao im Bereich der wissenschaftlich-technischen Innovation durch die Einrichtung wichtiger Plattformen für diesen Zweck unterstützen und die High-Tech-Industrie durch die Anwerbung hochqualifizierter Mitarbeiter mit einer globalen Perspektive ausbauen. Um Nansha zu einem Magneten für Unternehmen und Talente im Bereich der Hochtechnologie zu machen, sollen die in der Startup-Zone ansässigen Unternehmen in den staatlich geförderten Branchen Anspruch auf einen ermäßigten Körperschaftssteuersatz von 15 % haben, und die individuellen Einkommen der in Nansha arbeitenden Bürger aus Hongkong und Macao sollen von Steuererhöhungen befreit werden. Darüber hinaus stellte Nansha eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Halbleiter- und integrierten Schaltkreisindustrie vor. So wird die Pilot-Freihandelszone Unterstützung in neun Bereichen bieten, die von der Einleitung von Großprojekten und der Finanzierung von Unternehmen über die Weiterentwicklung der Industriekette für integrierte Schaltkreise und die Subventionierung des Stromverbrauchs in der Produktion bis hin zur Förderung von Standards für die Automobilindustrie bei Unternehmen reichen.Nansha beherbergt inzwischen über 400 Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), da es den Wissenschafts- und Technologie-Innovationskorridor Guangzhou-Shenzhen-Hongkong mit seinem Gegenstück, das Zhuhai mit Macao verbindet, verbindet."Der Hauptgrund, warum wir ein Unternehmen in Nansha gegründet haben, ist, dass der Bezirk genügend Synergien zwischen Industrien, Universitäten und Forschungsinstituten für das KI-Wachstum geschaffen hat", sagt Cao Tiantian, Mitbegründer von DeepMirror, einem Entwickler von räumlicher Intelligenz.In den letzten Jahren ist in Nansha eine Fülle hervorragender Forschungsinstitute und fortschrittlicher wissenschaftlicher Großanlagen entstanden, die u. a. das Wachstum der Grundlagenwissenschaften und der Spitzentechnologie ankurbeln sollen. Diese Neuankömmlinge werden von den Stärken der Innovations- und Technologiebasis in Qingsheng und der 99 Quadratkilometer großen Nansha Science City profitieren, die sich noch im Bau befindet. "Mit seiner jüngsten Dynamik in der wissenschaftlich-technischen Innovation beginnt Nansha, seine Stärke als Spätstarter zu demonstrieren", bemerkte Fu Zhengping, Direktor des Instituts für Freihandelszonen der Sun Yat-sen Universität.Das Silicon Valley, ein Magnet für weltweit führende Technologieunternehmen, genießt einen weitaus größeren Einfluss als die San Francisco Bay Area. Globale Städte streben danach, ihr stärkster Konkurrent zu werden. Der Silberstreif am Horizont ist, dass Jugendliche aus aller Welt in Nansha einen idealen Ort finden, um Innovation und Unternehmertum zu fördern.Das 2017 gegründete Unternehmen TIMETABLE mit Sitz in Nansha, ein Inkubator für junge Unternehmen aus der GBA, hat bereits mehr als 40 Start-ups aus Hongkong und Macao bei der Innovation und Entwicklung unterstützt. Es soll Inkubationsdienste für Wachstumsbereiche wie digitale Technologie und Unterhaltung sowie neue Konsum- und Einzelhandelsformen anbieten."Für diejenigen, die ein Unternehmen gründen wollen, können ein günstiger Zeitpunkt und ein förderliches Klima nicht wichtiger sein", sagte TIMETABLE-Gründer Wu Jiahui, "die technologieorientierte GBA bietet enorme Marktchancen und sieht einen ungehinderten Fluss von Produktionsfaktoren neben einem umfassenden Angebot an unterstützenden unternehmerischen Dienstleistungen und einem unvergleichlichen Geschäftsumfeld, das Nansha zu bieten hat. All dies macht den Bezirk zu einer guten Wahl für Unternehmer aus Hongkong und Macao."Neben den Entwicklungsmöglichkeiten ist ein modernisiertes städtisches Umfeld auch der Schlüssel zur Bindung von Talenten. Als integraler Bestandteil der "Soft Power" einer Stadt bringt die Smart-City-Kampagne die GBA auf einen schnelleren Wachstumskurs. Und Nansha zeigt sich von seiner guten Seite, denn die Lebensgrundlage der Menschen wird durch innovative Technologien - von Big Data bis hin zu Cloud Computing - gestärkt.Nach Aussage eines Leiters des Smart-City-Programms von Nansha entwickelt sich der Bezirk zu einem fürsorglicheren und intelligenteren Reiseziel. Das bedeutet, dass es eine solide Grundlage für die Wahrnehmung universeller städtischer Daten schaffen und eine Drehscheibe für alle intelligenten Vorgänge bilden wird. Auf diese Weise soll ein integratives System geschaffen werden, das Bildungs-, Gesundheits- und Altenpflegedienste technologieorientierter und leichter zugänglich macht, und die Dienstleistungen für die Bürger von Hongkong und Macao sowie für Fachkräfte aus der übrigen Welt werden weiter modernisiert.Pressekontakt:Frau Meng,Tel: +86-10-63074558Original-Content von: Nansha District People's Government of Guangzhou City, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157268/5259770