WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach rund vier Monaten an der Internationalen Raumstation ISS hat der unbemannte "Cygnus"-Frachter wieder abgedockt. Mit kiloweise Müll an Bord habe der von dem Unternehmen Northrop Grumman betriebene Frachter die ISS am Dienstag verlassen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sollte der "Cygnus" dann verglühen.

Im Februar hatte der Frachter rund 4000 Kilogramm Lebensmittel und wissenschaftliche Experimente zur ISS gebracht. Es war bereits der 17. Versorgungsflug mit einem "Cygnus"-Frachter./cah/DP/ngu