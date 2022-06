DJ MÄRKTE USA/Erholung an Wall Street erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wird am Dienstag zum Start mit Aufschlägen erwartet. Gestützt werden die Märkte von der chinesischen Lockerung der Quarantänebestimmungen für Einreisende. Die Anleger bewegen sich gegenwärtig zwischen Inflations- und Rezessionsängsten. Dementsprechend kreisen die Sorgen um die Frage, wie aggressiv die US-Notenbank die Zinsen angesichts der Gefährdung der Konjunktur anheben wird. Daher werden im Lauf der Woche Konnjunkturdaten und Notenbankeraussagen im Fokus stehen. Zudem könnte es zu Positionsbereinigungen zum Quartalsende kommen.

Später am Dienstag werden die Anleger die Daten zu den Immobilienpreisen sowie die Daten zum Verbrauchervertrauen des Conference Board unter die Lupe nehmen. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen erwarten, dass sich der Optimismus der Verbraucher im Juni weiter abgekühlt hat, da die Amerikaner weiterhin die Auswirkungen der hohen Inflation und der steigenden Zinssätze bewerten.

Nike nach Zahlen leichter

Der Sportartikelhersteller Nike hat im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen trotz eines Rückgangs des Gewinns übertroffen. Zudem kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von 18 Milliarden US-Dollar an und lieferte einen optimistischen Ausblick. Doch überzeugte Anleger dies nicht, der Kurs ermäßigt sich im vorbörslichen Handel um gut 3 Prozent. Im Handel verweist man auf gestiegene Lagerbestände und Engpässe in der Lieferkette.

Einen Sprung nach oben von 3,8 Prozent machen die Titel von Morgan Stanley. Die Bank hat ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Milliarden US-Dollar genehmigt. Morgan Stanley kündigte außerdem an, die vierteljährliche Dividende für Stammaktien im dritten Quartal auf 0,775 Dollar je Aktie zu erhöhen von derzeit 0,70 Dollar.

Wells Fargo legen um 0,1 Prozent zu. Die Bank will ihre Dividende für das dritte Quartal auf 30 Cent je Aktie erhöhen von 25 US-Cent. JP Morgan Chase & Co will ihre Dividende für das dritte Quartal bei 1 US-Dollar pro Aktie belassen, da die Bank mehr Kapital für den Abschluss des jährlichen Stresstests bereitstellen muss. Die Titel werden 1 Prozent fester gehandelt, denn überraschend kam die Ankündigung nicht.

Anleihen weiter nicht gefragt

Anleihen setzen ihre Vortagesverluste fort, als gute Konjunkturdaten Zinsängste weckten. Die Zehnjahresrendite steigt um 3,9 Basispunkte auf 3,25 Prozent.

Das Euro-Dollar-Paar tendiert seitwärts. Angesichts der die Stimmung belastenden Sorgen, dass sich die Konjunktur weltweit abschwächen könnte, dürfte es für den Euro schwer werden, weiter zuzulegen. Zudem bleibe weiter das Risiko einer Energiekrise, stellt Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger fest.

Die Ölpreise liegen im Plus. Die China-Hoffnung heizt die Spekulation um eine stärkere Nachfrage nach Rohstoffen an.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,12 -0,2 3,12 238,8 5 Jahre 3,29 +3,5 3,25 202,6 7 Jahre 3,31 +3,0 3,28 186,7 10 Jahre 3,24 +3,1 3,21 173,0 30 Jahre 3,35 +3,1 3,32 144,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0569 -0,1% 1,0580 1,0597 -7,0% EUR/JPY 143,84 +0,3% 143,37 143,40 +9,9% EUR/CHF 1,0106 -0,1% 1,0114 1,0126 -2,6% EUR/GBP 0,8635 +0,1% 0,8623 0,8626 +2,8% USD/JPY 136,11 +0,5% 135,52 135,32 +18,2% GBP/USD 1,2240 -0,2% 1,2271 1,2284 -9,6% USD/CNH (Offshore) 6,7000 +0,1% 6,6859 6,6895 +5,4% Bitcoin BTC/USD 20.977,89 +0,9% 20.820,08 20.746,62 -54,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 111,34 109,57 +1,6% 1,77 +54,3% Brent/ICE 117,09 115,09 +1,7% 2,00 +55,2% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 128,00 129,69 -1,1% -1,46 +52,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.825,46 1.822,60 +0,2% +2,86 -0,2% Silber (Spot) 21,24 21,17 +0,3% +0,07 -8,9% Platin (Spot) 920,11 911,55 +0,9% +8,56 -5,2% Kupfer-Future 3,82 3,76 +1,5% +0,06 -14,1% ===

