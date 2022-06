Nach den vorläufigen Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte blieb das Open Interest unruhig und stieg am Montag um rund 1,1K Kontrakte an. Das Volumen folgte diesem Trend und stieg um rund 6,3K Kontrakte. Gold unter Druck unterhalb des 200-Tage-SMA Die Preise für die Feinunze Gold begannen die Woche in der Defensive bei steigendem Open Interest ...

