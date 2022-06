Allegro DVT, der führende Anbieter von Compliance-Test-Suites für Videocodecs und Halbleiter-Video-IPs, hat heute bekannt gegeben, dass Synaptics Incorporated, eines der weltweit größten Fabless-Halbleiterunternehmen, die VVC-Testströme von Allegro DVT ausgewählt hat, um die vollständige Konformität der Synaptics-Produkte mit dem neu aufkommenden VVC-Videokompressionsstandard sicherzustellen.

Versatile Video Coding (VVC), auch bekannt als H.266, ist der neueste Videokompressionsstandard, der 2020 fertiggestellt wurde. Er ist der Nachfolger von HEVC/H.265 und wurde konzipiert, um zwei Hauptziele zu erreichen: verbesserte Komprimierungsleistung und Vielseitigkeit zur Unterstützung einer breiten Palette von Videoanwendungen wie Mobiltelefonie, VOD, Broadcasting, OTT-Streaming, Videokonferenzen, Bildschirminhalte, 360° und skalierbare Kodierung.

Craig Stein, SVP und GM von Mobile und IoT bei Synaptics, erklärte: "Die Tiefe und Breite der Tests, die die VVC-Testsuite von Allegro bietet, stellt sicher, dass die VVC-Decoder-Implementierung von Synaptics robust und vollständig konform mit dem neuen VVC-Videokompressionsstandard ist.

Nathalie Brault, COO bei Allegro DVT, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, dass Synaptics unsere VVC-Testsuite ausgewählt hat, was einmal mehr die Qualität unserer Compliance-Stream-Lösungen beweist. Mit der zunehmenden Kompressionseffizienz neuer Videocodecs steigt auch die Komplexität der Implementierung. Mehr denn je braucht die Branche einen zuverlässigen Anbieter von Teststreams, um die 100%ige Einhaltung von Videokompressionsstandards zu gewährleisten."

Über Synaptics

Synaptics (Nasdaq: SYNA) verändert die Art und Weise, wie Menschen mit vernetzten Geräten und Daten umgehen, und entwickelt außergewöhnliche Erlebnisse für zu Hause, am Arbeitsplatz, im Auto und unterwegs. Synaptics ist der Partner der Wahl für die weltweit innovativsten Anbieter intelligenter Systeme, die verschiedene erfahrungsorientierte Technologien in Plattformen integrieren, die unser digitales Leben produktiver, aufschlussreicher, sicherer und angenehmer machen. Diese Kunden kombinieren die differenzierten Technologien von Synaptics in den Bereichen Touch, Display und Biometrie mit einer neuen Generation von fortschrittlicher Konnektivität und KI-gestützter Video-, Bild-, Audio-, Sprach- und Sicherheitsverarbeitung.

Weitere Informationen über Synaptics finden Sie unter: www.Synaptics.com.

Über Allegro DVT

Allegro DVT, mit Hauptsitz in Grenoble, Frankreich, und Niederlassungen in Belfast, Nordirland, und Peking, China, ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Videotechnologielösungen, einschließlich Compliance-Streams und Video-Codec-Halbleiter-IPs mit Schwerpunkt auf den Standards H.264/AVC, H.265/HEVC, AVS2, AVS3, VP9, AV1 und VVC.

Weitere Informationen über Allegro DVT finden Sie unter: www.allegrodvt.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220628005009/de/

Contacts:

Kontakt:

Lenny Thébaud, marcom@allegrodvt.com