Toronto (ots/PRNewswire) -Das geplante Joint Venture wird die Entwicklung blockkettenbasierter Technologielösungen anführen, um ein digitales Währungsökosystem für Zentralbanken zu schaffen, das Regierungen bei der Digitalisierung ihrer Geldsysteme unterstütztThe INX Digital Company, Inc. (INXS ATS: INX) (NEO: INXD) ("INX" oder das "Unternehmen"), ein Broker-Dealer, Inter-Dealer-Broker und Eigentümer einer Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ("MoU") mit SICPA, einem globalen Schweizer Unternehmen, einem führenden Anbieter von Sicherheitstinten und Identifikations-, Rückverfolgbarkeits- und Authentifizierungstechnologien, unterzeichnet hat, um Regierungen bei der Digitalisierung ihrer Geldsysteme zu unterstützen.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Regierungen und Zentralbanken auf der ganzen Welt heute mehr denn je nach einem Weg suchen, um von digitalen Währungen zu profitieren. Diese Ankündigung zwischen INX und SICPA wird den Weg für die Entwicklung einer neuen, ganzheitlichen Lösung für alle Beteiligten ebnen, damit digitale Währungen in einer sicheren, skalierbaren Umgebung genutzt werden können.Das geplante Joint Venture mit SICPA ist ein wesentlicher Bestandteil der Vision von INX, die Zukunft des Finanzwesens zu erneuern und Pionierarbeit für die neue digitale Wirtschaft zu leisten. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird das Unternehmen mit SICPA zusammenarbeiten, um eine Blockchain-Lösung für die digitale Währung der Zentralbank (CBDC) und das unterstützende Ökosystem einzurichten und Kunden bei der Stärkung der monetären Souveränität und der effizienten Steigerung des BIP des Landes zu unterstützen. Die beiden Unternehmen beabsichtigen, durch dieses Joint Venture die Interoperabilität zwischen verschiedenen Akteuren über Grenzen hinweg zu erweitern.Als langjähriger vertrauenswürdiger Partner und Berater von Zentralbanken auf der ganzen Welt verfügt SICPA über solide Fachkenntnisse in Identifikations- und Sicherheitslösungen, starke digitale Fähigkeiten und umfassende Kenntnisse über die Verwendung von physischem Bargeld, welche die Entwicklung neuer innovativer fälschungssicherer Sicherheitsmerkmale zum Schutz der Währungssouveränität ermöglichen.Durch das Joint Venture werden viele komplexe und fortschrittliche von SICPA entwickelte Sicherheitsfunktionen Anwendung bei der CBDC-Ökosystem-Entwicklung finden.Das geplante Joint Venture zwischen INX und SICPA soll es Regierungen ermöglichen, ihren Zugang zur Zahlungsinfrastruktur auszubauen, grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen, die souveräne Devisenkontrolle durch strenge Regulierung aufrechtzuerhalten und Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen einzuführen."Wir glauben, dass die einzigartige Form von CBDC, auf die wir hinarbeiten, ein Ökosystem und nicht nur eine technische Lösung ist", sagt der stellvertretende CEO und COO von INX, Itai Avneri. "Zusammen mit SICPA, unserem angesehenen Partner, nutzen wir die Macht der Blockchain (Vertrauen, Effizienz, grenzüberschreitend, Programmierbarkeit, Compliance, Rückverfolgbarkeit und mehr), um eine ganzheitliche Lösung zu entwickeln, welche die wichtigsten Anforderungen für CBDC erfüllt, darunter die Wahrung der Privatsphäre, Sicherheit, finanzielle Inklusion, Widerstandsfähigkeit und mehr.""Im Einklang mit unserem Ziel, Vertrauen zu schaffen, ist es unsere Mission, mit unseren Partnern eine effiziente, integrative und sichere CBDC-Lösung zu entwickeln, die vertrauenswürdige und die Privatsphäre wahrende Transaktionen für alle ermöglicht und die Verwendung von Bargeld ergänzt", sagte Philippe Amon, CEO und Vorsitzender von SICPA. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit INX und die Nutzung unserer umfassenden Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Zentralbanken, um eine relevante CBDC-Lösung zu entwickeln."Shy Datika, CEO von INX: "Wir freuen uns, mit SICPA zusammenzuarbeiten und unsere einzigartigen Lösungen und beispiellosen Erfahrungen als Pioniere einer neuen Token-Wirtschaft zu nutzen. Wir haben uns bei jedem Schritt verpflichtet, mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten. INX ist das erste Unternehmen der Welt, das einen SEC-registrierten Börsengang eines digitalen Blockchain-Wertpapiers startet und abschließt. Unser eigener INX-Token ist der funktionierende Anwendungsfall für automatisiertes KYC, Whitelisting von Wallets, programmierbare Smart Contracts, Massenverteilung und beispiellose Rückverfolgbarkeit und Sichtbarkeit in der Blockchain. Diese Attribute sind in Bezug auf das CBDC-Ökosystem obligatorisch und werden in die innovative Lösung integriert, an der wir jetzt arbeiten."Über The INX Digital Company, Inc. Die INX Digital Company besitzt die INX Group (INX), die regulierte Handelsplattformen für rund um die Uhr gehandelte digitale Wertpapiere und Kryptowährungen betreibt. INX wurde 2017 von Shy Datika gegründet und hat die Vision, der bevorzugte globale regulierte Hub für alle digitalen Assets in der Blockchain zu sein. INX's Mission ist es, Unternehmen bei der Auflistung als öffentlich gehandelte digitale Wertpapiere auf der Blockchain in einem regulierten Umfeld mit Aufsicht von SEC und FINRA zu unterstützen. Diese Reise begann mit dem allerersten SEC-registrierten Börsengang eines Sicherheits-Tokens auf der Blockchain - dem INX-Token - bei dem INX 83 Millionen US-Dollar von mehr als 7.200 Privatanlegern und institutionellen Anlegern weltweit sammelte.Neben dem Betrieb von zwei regulierten Handelsplattformen für Blockchain-Anlagen wird I.L.S. Brokers, der Interdealer-Broker der INX Digital Company, bald nicht lieferbare Kryptowährungs-Forwards an führende globale Banken anbieten. Weitere Informationen zu INX finden Sie unter INX.coFür weitere Informationen:Carrie Rubinstein Leiterin Inhalt und MedienE-Mail: carrie.rubinstein@inx.coThe INX Digital Company, Inc. Anlegerbeziehungen+1 855 657 2314E-Mail: investorrelations@inx.coÜber SICPA Als Marktführer im Bereich Sicherheitstinten und führender Anbieter von sicheren Authentifizierungs-, Identifikations-, Rückverfolgbarkeits- und Lieferkettenlösungen ist SICPA ein langjähriger vertrauenswürdiger Partner für Regierungen, Zentralbanken, Hochsicherheitsdruckereien und die Industrie. Jeden Tag verlassen sich Regierungen, Unternehmen und Millionen von Bürgern auf seine Expertise, die materialbasierte verdeckte Funktionen und digitale Technologien kombiniert, um die Integrität und den Wert ihrer Währung, persönlichen Identität, Wertdokumente, E-Government-Dienste sowie Produkte und Marken zu schützen. Getreu seinem Ziel, Vertrauen durch konstante Innovation zu schaffen, zielt SICPA darauf ab, weltweit eine Ökonomie des Vertrauens zu fördern, in der Transaktionen, Interaktionen und Produkte in der physischen und digitalen Welt auf geschützten, fälschungssicheren und überprüfbaren Daten basieren.SICPA wurde 1927 in Lausanne gegründet, hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist auf fünf Kontinenten tätig. SICPA beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter.www.sicpa.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und anderen Offenlegungen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" ("zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung und den Erfolg des Joint Ventures. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Informationen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Datum dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen erörtert (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Ausdrücken wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "budgetiert", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "mögen" oder "werden", sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen sein. Bei der Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf die Entwicklung der Digital-Asset-Branche. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem regulatorische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen von Annahmen oder Änderungen von Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf die hierin erwähnten Unternehmenseinheiten wurden zur Aufnahme hierin von den jeweiligen Parteien bereitgestellt, und jede Partei und ihre Direktoren und leitenden Angestellten haben sich auf die andere Partei verlassen, um Informationen über die andere Partei zu erhalten.NEO Exchange ist nicht verantwortlich für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vor.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1581171/INX_Logo.jpgOriginal-Content von: The INX Digital Company, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164009/5259930