Remagen (ots) -Prämiert wurden wieder Artikel aus Studierendenmedien, die sich mit den Themengebieten Forschen und Wissen in einem naturwissenschaftlichen Kontext beschäftigen und diese zielgruppengerecht darstellen.Der Artikel "Von Freundschaft und Feindschaft im Wood Wide Web", der in der Zürcher Publikation Polykum erschienen ist, gewinnt den Wettbewerb und setzt sich damit gegen alle Mitbewerber durch.Die Autorin Andrea Indermaur überläßt in ihrem Text "Herrn Eiche" das Wort und erschliesst dem Leser so auf sehr unterhaltsame und originelle Weise die komplexen Zusammenhänge im Ökosystem Wald."Dieser Artikel sticht aus der Masse heraus. Es ist der Autorin hervorragend gelungen, den Artikel lesenswert zu gestalten," lobt Deborah Lippmann, Referentin in der Externen Kommunikation bei Evonik und CvD des Innovationsmagazins "Elements". "Der Artikel legt einen sehr speziellen, mutigen Stil an den Tag, zieht diesen konsequent durch und zeigt, dass Wissenschaftsvermittlung auch eine solche Darstellungsform sehr gut verträgt."Auch Robert Hofmann, selbst Gründer einer Studierendenpublikation, Absolvent der Münchner Journalistenschule und jetzt Redakteur beim Vice Magazin, meint klar, der Mut zu diesem besonderen Stil müsse honoriert werden. Henrik Rampe, Autor des vorjährigen Gewinner-Artikels aus der Mainzer Redaktion "Publizissimus", konstatiert das Talent der Autorin, die Leserschaft abzuholen und wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich und interessant darzustellen.Auf Platz 2 landet "Gestern Kuh, heute mRNA" aus der Freiburger Appendix-Redaktion.Appendix, ein Magazin von Medizinstudierenden, wurde mit dem Artikel über die Geschichte der Impfung für die gute Darstellungsform von aktuellen Wissenschaftsinformationen gelobt. "Ein klassischer Wissenschaftsartikel" - so Jurymitglied Jan Strahl, Chefredakteur der Content-Marketing-Agentur loved. "Ich hatte einige Aha-Momente."Platz 3 teilen sich in diesem Jahr die Artikel "Tierversuche und Tierrechte - Zur aktuellen Kontroverse an der Uni Oldenburg" (Redaktion "Die kleine Weltbühne", Oldenburg) und "Wundermittel oder Teufelszeug? Unser Hunger nach Palmöl" (Redaktion "hastuzeit", Halle-Wittenberg).Für Katharina Skibowski, Geschäftsführerin des Medienhauses Rommerskirchen und Gründerin der Initiative Pro Campus-Presse, punktet der Artikel "Tierversuche und Tierrechte" aus Oldenburg mit einer unvoreingenommenen Berichterstattung zu einem schwierigen Thema und sehr großer journalistischen Sorgfalt."Der Text nimmt mit, inspiriert und regt zum Nachdenken an." - bestätigt auch Jan Strahl.Robert Hofmann, lobt die transparente Recherche.Mit ihrem Artikel über Palmöl zeigt Clara Hoheisel von der Publikation "hastuzeit" viel Einsatz und Engagement, hebt Jan Strahl hervor. Auch hier zeigt sich eine differenzierte Herangehensweise an ein kontroverses Thema, meint Katharina Skibowski. "Im Gegensatz zu allen anderen schafft es die Autorin, den wissenschaftlichen Teil anhand einer menschlichen Erfahrung anschaulich zu machen." - so Robert Hofmann.Der Pro Campus-Presse Elements Sonderpreis ist Teil der Initiative Pro Campus-Presse, die der Verlag Rommerskirchen 2004 ins Leben gerufen hat und die von Evonik und Deutscher Post DHL unterstützt wird. Ziel der Initiative ist es, das journalistischeEngagement an deutschsprachigen Hochschulen zu fördern. Insgesamt winken im Rahmen des Sonderpreises wieder zusätzliche Preisgelder von insgesamt 1.000 Euro.Neben den vier Preisträgern haben es folgende Publikationen mit ihren eingereichten Artikeln in die Shortlist geschafft:Blickfeld Wuppertal, Bergische Universität WuppertalFurios, Freie Universität BerlinPhiltrat, Hochschule KölnRuprecht, Universität HeidelbergV-Magazin, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergMitglieder der Sonderpreis-Jury:Robert Hofmann, Redakteur Vice MagazinDeborah Lippmann, Referentin Externe Kommunikation bei Evonik, verantwortliche Redakteurin "Elements"Katharina Skibowski, Geschäftsführerin Medienhaus RommerskirchenJan Strahl,Chefredakteur loved GmbHHenrik Rampe, ehemaliger Redakteur Publizissimus Mainz, aktuell Schüler der Deutschen JournalistenschulePressekontakt:Medienhaus Rommerskirchen GmbHKatharina Skibowski+49 2228 931 121info@procampuspresse.de