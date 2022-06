Die Regierung will den sogenannten Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte anheben. Finanzen im Gesundheitswesen laufen aus dem Ruder. Was das jetzt für Beitragszahler bedeutet. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will den sogenannten Zusatzbeitrag in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im kommenden Jahr deutlich anheben. Der SPD-Minister kündigte am Dienstag eine Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte an. Betroffen davon sind über 57 Millionen Mitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...