Bullen und Bären liefern sich aktuell ein Hin und Her an den Aktienmärkten. Mit welchen Aktien Anleger jetzt im Bärenmarkt schnelle Gewinne einfahren können, zeigt unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter im Video.An den Aktienmärkten setzt sich die Erholungsrallye am Dienstag fort. Am bestehenden Abwärtstrend ändert sich dagegen nichts, betonen Marktexperten. Auf der einen Seite historisch günstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...