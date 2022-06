Trotz Inflation und Unsicherheit - nicht zögern sondern durchstarten in Sachen Ruhestandsplanung. Gerade jetzt kann man günstig einsteigen und langfristig profitieren. Wichtig dabei: ein professioneller Ruhestandsplaner an Ihrer Seite. @www.youtube.com/c/MeinGeldTVFakten Unsere Gäste: André Zoellner, Senior Consultant // Condor Lebensversicherung Maximilian Backhaus, Vertriebsdirektor Sonderdirektion // WWK Heiko Reddmann, Geschäftsführer // Honorarkonzept Charles Neus, Direktor Head of Retirement Solutions // Schroder Christian Nuschele, Head of Distribution // Standard Life Versicherung

