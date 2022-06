Die Spekulationen wonach Robinhood von der Kyptobörse FTX übernommen werden könnte, erweisen sich am Dienstag als haltlos. FTX-Gründer und Krypto-Milliardär Sam Bankman-Fried verneint in einem Statement mögliche Akquisitionspläne. Die Aktie des Neo-Brokers kann ihre jüngste Erholung vorerst nicht weiter fortsetzen.Bloomberg hatte am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, FTX lote die Möglichkeit einer Übernahme von Robinhood aus. Bereits im Mai hatte FTX-Gründer Bankman-Fried ...

