Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -In einer für die Cannabisbranche möglicherweise bahnbrechenden Entwicklung hat die deutsche Regierung ihre Pläne bestätigt, den Verkauf von Cannabis für den Freizeitgebrauch in den kommenden Monaten zu legalisieren.Die Politik, die erstmals als Teil eines Versprechens in der Vereinbarung zwischen der kürzlich gebildeten Koalitionsregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz enthüllt wurde, wird voraussichtlich die Tür zum potenziell größten legalisierten Cannabismarkt in Europa öffnen.Die aufregenden Entwicklungen dieses Monats geben Fasbuds sicherlich Auftrieb, denn das renommierte Saatgutunternehmen befindet sich mitten in den Planungen für einen legalisierten Marihuana-Markt in Deutschland. Nachdem das Unternehmen in Österreich bereits stark vertreten ist, wird es in den kommenden Monaten nach Deutschland expandieren, wobei die Suche nach potenziellen Verkaufsstellen und die Entwicklung des Vertriebs bereits im Gange sind.Da bis zu 5 % der deutschen Bevölkerung regelmäßig Cannabis konsumieren, eröffnet die kommende Gesetzgebung einen potenziell riesigen und aufregenden neuen Markt für Cannabisunternehmen wie Fast Buds (http://2fast4buds.com/), die Marktführer in der Produktion von Cannabissamen.Das Team von Fast Buds hat mehrere Jahre lang geforscht und mit Cannabisgenetik experimentiert und verfügt über eine echte Elite-Genetik, die den Heimanbau so einfach wie nie zuvor macht. Die Auswahl der begehrtesten Phänotypen mit den stabilsten Wachstumsmerkmalen durch das Unternehmen hat zu einem wirklich herausragenden Katalog schnell wachsender autoflowering Sorten geführt.Neben dem enorm gesteigerten Potenzial für die Zusammenarbeit und das Wachstum sowohl mit Geschäften als auch mit Händlern beabsichtigt Fast Buds, das Wissen über den Heimanbau in deutschen Haushalten drastisch zu erhöhen. Fast Buds befindet sich bereits in Gesprächen mit einer Reihe potenzieller Bildungseinrichtungen und hat dank seiner langjährigen Erfahrung und seines angesammelten Wissens eine eigene umfangreiche Online-Bibliothek zusammengestellt, die bereits in über zehn Sprachen verfügbar ist.In Zukunft will Fastbuds seine umfangreiche Informationsdatenbank systematisieren und die bestehenden Inhalte noch detaillierter gestalten. So können sowohl Anfänger als auch erfahrene Landwirte vergleichsweise einfach auf die gewünschten Informationen zugreifen. Nachdem bereits die gesamte Website ins Deutsche übersetzt wurde und ein deutsches Helpdesk eingerichtet wurde, ist Fast Buds nun bereit, einen erweiterten deutschen Markt zu bedienen.In enger Zusammenarbeit mit der deutschen juristischen Organisation KFNPLUS werden sie in der Lage sein, alle Schritte der aktuellen Gesetzgebung systematisch zu analysieren. Diese Partnerschaft wird es Fast Buds ermöglichen, schnell auf rasche Veränderungen zu reagieren und ihre internen Richtlinien bei Bedarf an die künftige Gesetzgebung anzupassen.Fast Buds (http://2fast4buds.com/) haben sich zweifellos als Vorreiter in der Entwicklung von Cannabisgenetik etabliert, und als Experten auf dem Markt für autoflowering Samen sind sie zuversichtlich, dass die bevorstehende Legalisierung von Cannabis in Deutschland zu einem dramatischen Anstieg der Geschäftsmöglichkeiten führen und gleichzeitig das Interesse am Heimanbau steigern wird.