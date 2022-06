Paris (ots/PRNewswire) -Keyrus Life Science gibt die Einführung seiner neuen visuellen Identität bekannt, die seine Synergien mit der Keyrus Gruppe stärkt, um die drängendsten Herausforderungen seiner Kunden in der Life-Science-Branche zu bewältigen und die klinische Forschung voranzutreiben."Die Entwicklung von Keyrus Life Science beruht auf der Grundaufnahme, dass die Menschheit die bereits bestehenden und neu aufkommenden Gesundheitsprobleme nur dann erfolgreich bewältigen kann, wenn wir den Daten so schnell wie möglich eine Bedeutung geben", erklärt Michael Attlan, VP, Head of Life Science Innovation & Strategic Engagements. "Keyrus Life Science ist ein einzigartiges vernetztes Auftragsforschungsinstitut, das die Leistung, Geschwindigkeit und Agilität von klinischen Studien verbessert, indem es Daten Bedeutung verleiht."Keyrus Life Science baut auf einem starken wissenschaftlichen Hintergrund auf, der auf der kombinierten internationalen Expertise von 300 Beratern und 25 Jahren Erfahrung basiert, und verbindet fundiertes Branchen-Know-how, Life Data Sciences und Digital Enablement. Es nutzt sowohl die Ökosysteme der klinischen Forschung als auch die Erkenntnisse aus der Praxis (Real-World Evidence, RWE) voll aus und verbessert so die Zuverlässigkeit, Innovationskraft, Agilität und vor allem Geschwindigkeit der Durchführung klinischer Forschungsaktivitäten.Keyrus Life Science bietet seinen Kunden die Möglichkeit, die Digitalisierung in allen Life-Science-Industriesegmenten und in allen Phasen des F&E-Zyklus zu erreichen, von den ersten klinischen Phasen bis hin zu realen Beweisen (RWE) und Erkenntnissen in einem Post-Marketing-Umfeld.Durch die Nutzung digitaler Technologien, Datenwissenschaften und fundierter Branchenkenntnisse schafft Keyrus Life Science ein einzigartiges Wertangebot, das von Innovation, Leidenschaft und wissenschaftlicher Strenge angetrieben wird. Keyrus Life Science begleitet seine Kunden bei:- Formulierung ihrer klinischen Entwicklungsstrategien- Operationalisierung ihrer klinischen Entwicklung- Implementierung von RWE und Late-Phase-Projekten- Förderung von Life-Data-Science-Boostern- Erreichung der nächsten Ebene der digitalen Innovation"Keyrus Life Science fügt sich in die Vision der Keyrus Gruppe ein und teilt sowohl ihre Werte als auch ihren ausgeprägten Innovationsgeist", erklärt Eric Cohen, CEO von Keyrus. "Keyrus Life Science nutzt höchst originelle Methoden zur Nutzung und Verwertung von Gesundheitsdaten und ist heute einzigartig auf dem Markt. In Kombination mit der langjährigen Daten-/Digital-Expertise der Keyrus Gruppe bieten die Angebote von Keyrus Life Science Unternehmen in diesem Bereich innovative und konkrete Lösungen und unterstützen sie bei der Neuerfindung ihrer klinischen Forschungsstrategie."ÜBER KEYRUSKeyrus ist ein international agierendes Unternehmen im Beratungs- und Technologiesektor und Spezialist für Daten- und Digitaltechnologie. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen dabei zu unterstützen, das Datenparadigma und das digitale Paradigma zu nutzen, um ihre Leistung zu steigern, ihre Transformation zu erleichtern und zu beschleunigen und neue Treiber für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu generieren.Keyrus stellt Innovation in den Mittelpunkt seiner Strategie und entwickelt ein Wertangebot, das einzigartig auf dem Markt ist und sich auf fünf große Dienstleistungsbereiche konzentriert, die jeweils aus mehreren Lösungen bestehen:- Automatisierung und Künstliche Intelligenz- Menschenorientiertes digitales Erlebnis- Data und Analytics Enablement- Cloud und Sicherheit- Unternehmenstransformation und - innovationAufbauend auf der gebündelten Expertise von mehr als 3000 Mitarbeitern in 22 Ländern und 4 Kontinenten ist Keyrus einer der führenden internationalen Experten für Daten, Beratung und Technologie.Weitere Informationen unter: www.keyrus.comContacts:LA NOUVELLE AGENCE, Elvin Macko, elvin@lanouvelle-agence.comKEYRUS, Catherine Squires, catherine.squires@keyrus.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1659746/Keyrus_Logo.jpgPressekontakt:06 18 65 18 53Original-Content von: Keyrus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159361/5260022