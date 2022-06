Bonn (www.anleihencheck.de) - Die ersten pandemiebedingten Lockerungen hatten in China erste, leichte wirtschaftliche Erholungstendenzen zur Folge, so die Analysten von Postbank Research.Die Aktivitätsdaten seien deshalb im Mai teilweise besser ausgefallen als von den Analysten erwartet. Die Industrieproduktion sei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,7% gestiegen, während sie im April um 2,7% gefallen sei. Im Einzelhandel habe sich der Umsatzrückgang zum Vorjahr im Mai von 11,1% im April auf nun 6,7% vermindert. Der Anstieg der Investitionen in Sachanlagen habe mit 6,2% die Erwartungen leicht übertoroffen. Die Arbeitslosenquote sei landesweit von 6,1% auf 5,9% gesunken. ...

