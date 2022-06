Der USD/CNH dürfte sich in den nächsten Wochen zwischen 6,6600 und 6,7400 bewegen, so die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Gestern vertraten wir die Ansicht, dass die Tendenz für den USD abwärts in Richtung 6,6700 gerichtet ist". Unsere Einschätzung hat sich nicht bewahrheitet, da der ...

