Tokio (ots/PRNewswire) -Vorbestellungen für die Nintendo Switch sind ab sofort möglich. Die Veröffentlichung auf Steam® erfolgt am 13. September 2022!Aniplex Inc. gab heute bekannt, dass das handgemachte Notebook-Abenteuer RPG Time: Die Legende von Wright am 18. August 2022 für Nintendo Switch und PlayStation® 4 erscheint. Vorbestellungen für die Nintendo Switch über den Nintendo eShop sind ab heute möglich. Fans können sich auch auf eine Steam® Veröffentlichung am 13. September 2022 freuen. Darüber hinaus ist jetzt ein brandneuer Teaser-Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Aniplex of America verfügbar.RPG Time: Die Legende von Wright bringt den Spieler nach der Schule in ein Klassenzimmer, wo er laden wird, Die Legende von Wright zu spielen, ein episches RPG, das von einem Jungen namens Kenta entwickelt wurde, der davon träumt, ein Spieleentwickler zu werden. Works, das Entwicklerteam hinter diesem Spiel, begann seine erstaunliche Karriere mit dem Gewinn des Grand Award bei den Japan Game Awards 2007, Amateur Division, mit seinem Aushängeschild, Battle Quest. Von da an, nach sechzehn Jahren Konzeptualisierung und zehn Jahren Entwicklung, wurde RPG Time: Die Legende von Wright mit über zweihundert Seiten handgezeichneter Animationen geschaffen, die vor Kreativität nur so strotzten und dem Spiel einen weltweiten Erfolg bescherten.[Asset]https://anxinc.jector.jp/dl/dehZZ9js6FxvqsQtZR2sWD4gKennwort\uff1aRPG[RPG Time: Die Legende von Wright Teaser-Trailer]https://youtu.be/jnYnMORpP4w[Produktübersicht]Titel RPG Time: Die Legende von WrightGenre Handmade Notebook AdventurePlattform Nintendo Switch\u30fbPlayStation®4\u30fbSteam\u30fbXbox SeriesX|S\u30fbXbox One\u30fbWindowsSprache: Japanisch/Englisch/vereinfachtes ChinesischSpieler: 1Datum der Veröffentlichung 18. August 2022 ... Nintendo Switch\u30fbPlayStation®4\u203bNur Download 13. September 2022 ... Steam Jetztverfügbar ... Xbox Serie X|S\u30fbXbox One\u30fbWindowsPreis € 29,99Website https://rpgtime-en.com/Twitter @RPGTimeEN(https://twitter.com/RPGTimeEN)(https://twitter.com/RPGTimeEN)PEGI 7Rechte ©DeskWorks / AniplexEntwicklung DeskWorks Inc.Vertrieb Aniplex Inc.* Nintendo Switch ist eine Marke von Nintendo.* "PlayStation" ist eine eingetragene Marke von Sony Interactive Entertainment Inc.*Microsoft, Windows, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One und die entsprechenden Xbox-Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation und der Microsoft-Unternehmensgruppe.*©2022 Valve Corporation. Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844233/image_1.jpgPressekontakt:Aniplex Inc.,Project Promotion Group,Mayumi Aoyama,mayumi.aoyama@aniplex.jp / Marketing Group,Advertising Department 2,Yuki Nakadai,yuki.nakadai@aniplex.jpOriginal-Content von: Aniplex Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164013/5260056