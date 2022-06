Branchenveteran wird von EIG kontrolliertes LNG-Unternehmen leiten

EIG, ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, meldete heute, dass De la Rey Venter als Chief Executive Officer von MidOcean Energy ("MidOcean") und Managing Director von EIG in das Unternehmen eingetreten ist. MidOcean, ein von EIG kontrolliertes LNG-Unternehmen, beabsichtigt, ein diversifiziertes, integriertes reines LNG-Portfolio mit hochwertigen LNG-Betriebsprojekten mit starkem Cashflow aufzubauen. Als 25-jähriger Branchenveteran verfügt Venter über weltweite Betriebs-, Verhandlungs- und Geschäftsführungserfahrung in den Bereichen Bergbau, Upstream und LNG. Neben anderen Funktionen war er als Executive Vice President of Integrated Gas Ventures für den wesentlichen Teil der LNG- und Erdgasanlagen von Shell verantwortlich und zuvor auch als Global Head of LNG bei Shell tätig. Er wird in der Londoner Niederlassung von EIG tätig sein.

"LNG ist eine wichtige Voraussetzung für die Energiewende und wird zunehmend zu einer geopolitisch strategischen Energiequelle", sagte R. Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG. "EIG ist seit langem ein wichtiger Kapitalgeber für den Sektor und hat weltweit bereits in neun LNG-Projekte der Verflüssigung und Regasifizierung investiert. Die Verpflichtung einer Person seines Kalibers für die Leitung von MidOcean zeigt abermals unser Engagement für LNG und die Energiewende. Wir begrüßen De la Rey an Bord und freuen uns darauf, dass er die Zukunftsgestaltung bei MidOcean unterstützen wird."

Venter ergänzte: "EIG verfolgt eine überzeugende Vision für MidOcean angesichts einer Welt, die LNG künftig lange Zeit benötigen wird. Gemeinsam glauben wir fest daran, dass LNG als Teil einer Familie von kohlenstoffarmen und kohlenstofffreien Gasen eine wichtige Rolle spielt, um der Welt den Übergang zu einer Netto-Null-Zukunft zu ermöglichen. Sehr gerne werde ich mit dem Team zusammenarbeiten, um basierend auf den umfangreichen weltweiten Erfahrungen von EIG im LNG-Bereich ein Unternehmen mit Substanz aufzubauen, das in diesem für die weltweite Energiewirtschaft sehr wichtigen Sektor einen spürbaren Einfluss haben wird."

Venter kam im Jahr 2002 zu Shell. Neben seinen Funktionen als EVP of Integrated Gas Ventures und Global Head of LNG bekleidete er weltweit verschiedene Positionen, darunter EVP Upstream Joint Ventures, EVP Gas Power Africa und VP Commercial in Katar. Überdies war Venter für die Produktionsbereiche CCUS und Blue Hydrogen (blauer Wasserstoff) von Shell verantwortlich. Venter besitzt einen MBA with Honors vom IMD in der Schweiz, einen Bachelor of Commerce (Cum Laude) von der Northwest University und einen Honors Degree in Finance and Investment Management (Cum Laude) von der University of Johannesburg, beide in Südafrika.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 25,0 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2022). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 40-jährigen Geschichte hat EIG 40,1 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert. Dazu zählen 380 Projekte bzw. Unternehmen in 38 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Schenkungen, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington D.C., weitere Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

