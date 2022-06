DAX Index X-Sequentials Chartanalyse Daytrading 29.6.2022Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index eröffnete am Dienstag, den 28.6.2022 bei 13358.62 Punkten. Das Tagestief lag bei 13221.04 Punkten. Der DAX Index konnte im Anschluss nicht bis in die Kurszielzone bei 13500 Punkten bis 13555 Punkten ansteigen. Das Tageshoch lag bei 13358.16 Punkten. Somit blieb eine komplexere Umkehr der Kurse in Abwärtsrichtung in Form eines X-Sequentials X7 Musters aus.Es muss daher ein einfaches X-Sequentials X5 Muster ...

