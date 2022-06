Die Inflationsraten steigen, die Notenbanken halten mit Zinserhöhungen dagegen und manche Experten sehen die Wirtschaft deshalb in eine Rezession abgleiten. "Investoren in Erneuerbare Energien schreckt ein solches Szenario überhaupt nicht", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Im Gegenteil sind Investments in grüne Energie eine der besten Möglichkeiten, Inflation und Rezession zu entgehen." So ist der Strombedarf einer Volkswirtschaft nur bedingt abhängig von der Konjunktur. "In der Vergangenheit zeigte sich, dass der Rückgang des Stromverbrauchs immer geringer ausfiel als ...

