The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.06.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2022



ISIN Name

GB00BVYB2Q58 MARSHALL MOT.HLDGS LS-,64

GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824

US09074B1070 RENOVARE ENVIR. DL-,0001

US8656463010 SUMMER INFANT INC.

US88870R1023 TIVITY HEALTH DL-,001

US8946481046 TRECORA RES DL-,10

