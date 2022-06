Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 juin/June 2022) - Nova Net Lease REIT has announced a distribution to its unitholders of US$0.00225 per unit. The distribution will be to unitholders of record as at June 30, 2022 and will be paid on or about July 15, 2022.

For further information please see the issuer's news release.

_________________________________

Nova Net Lease REIT a annoncé une distribution à ses porteurs de parts de 0,00225 $ US par part. La distribution sera versée aux porteurs de parts inscrits au 30 juin 2022 et sera versée le ou vers le 15 juillet 2022.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Symbol/Symbole: NNL.U Ex-distribution Date/Date ex-distribution: Le 29 juin/June 2022 Record Date/Date d'enregistrement: Le 30 juin/June 2022

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.