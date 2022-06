Open Systems der einzige Cybersecurity Service Provider mit Mission Control, ist "Microsoft Swiss Partner of the Year 2022". Das Unternehmen wurde als einer der weltweit führenden Microsoft-Partner für seine herausragenden Leistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf der Basis von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

"Der Gewinn des ‚Microsoft Swiss Partner of the Year Award' ist eine große Ehre für uns, vor allem, weil er so kurz nach dem Gewinn des ‚Security MSSP of the Year' kommt", sagt Geoff Haydon, CEO von Open Systems. "Beide Auszeichnungen würdigen unser gemeinsames Engagement für herausragende Leistungen beim Schutz unserer gemeinsamen Kunden vor Cyber-Bedrohungen. Und sie unterstreichen, wie gut beide Unternehmen zusammenarbeiten."

Als "Microsoft Partner of the Year" werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-basierte Anwendungen, Dienste und Geräte entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien vergeben. Aus mehr als 100 Ländern wurden 3.900 Nominierungen eingereicht. Open Systems wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen in der Schweiz ausgezeichnet.

Open Systems erhielt nicht nur die Auszeichnung als Schweizer Partner des Jahres, sondern war Finalist für den Titel "NGO Partner of the Year". Damit wurden die Bemühungen von Open Systems gewürdigt, die Cyber-Abwehr einer führenden, weltweit tätigen NGO wesentlich zu verbessern.

"Es ist mir eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2022 bekannt zu geben", sagte Nick Parker, Corporate Vice President of Global Partner Solutions bei Microsoft. "Diese Partner stachen unter den Nominierten heraus. Ich bin immer wieder beeindruckt von ihrem innovativen Einsatz von Microsoft-Cloud-Technologien und den damit verbundenen Ergebnissen für ihre Kunden."

Die Microsoft Partner of the Year Awards werden jährlich im Vorfeld der globalen Partnerkonferenz Microsoft Inspire verliehen, die dieses Jahr am 19. und 20. Juli stattfindet.

Weitere Einzelheiten zu den Auszeichnungen 2022 sind im Blog des Microsoft Partner Network zu finden. Die vollständige Liste der Kategorien, Gewinner und Finalisten finden Sie unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards

Zusammenarbeit mit Microsoft

Open Systems ist ein fünffacher Microsoft Gold Partner und eines der wenigen Unternehmen, die die Zertifizierungen Microsoft Cloud Security Advanced Specialization und Microsoft Threat Protection Advanced Specialization erhalten haben. Diese Errungenschaften sichern dem Unternehmen einen dauerhaften Platz im MSSP-Programm von MISA, zu dem Open Systems bei dessen Einführung im Jahr 2020 eingeladen wurde.

Open Systems Managed Security Services

Open Systems ist davon überzeugt, dass ein umfassender und massgeschneiderter Cybersecurity-Ansatz für den Schutz der wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens unerlässlich ist. Die Open Systems MDR+ und Open Systems SASE+ Services mit Mission Control vereinen zertifizierte Experten, bewährte Prozesse und integrierte Technologie, um rund um die Uhr Sicherheit und Konnektivität zu gewährleisten, die auf die Umgebung und die Geschäftsabläufe eines Unternehmens zugeschnitten sind.

Open Systems MDR+

Open Systems SASE+

Über Open Systems

Open Systems sorgt für Cybersicherheit, die alle Erwartungen übertrifft. Unsere preisgekrönten Services Managed Detection and Response (MDR) und Secure Access Service Edge (SASE) verbinden und schützen Kunden heute schon, während sie gleichzeitig an der Sicherheitsreife für morgen arbeiten. Die Security- (SOC) und Network Operations Center (NOC) von Open Systems genannt Mission Control bieten unseren Kunden 24x7 globale Abdeckung. Als fünffacher Microsoft Gold Partner helfen wir Kunden, durch Ausnutzung ihrer bestehenden Sicherheitsinvestitionen Angriffsflächen zu verstehen und zu reduzieren. 97 aller Kunden vertrauen uns immer wieder, daher ist es kein Wunder, dass unsere Services als Crazy Good Cybersecurity bezeichnet werden. Weitere Informationen unter open-systems.com.

