NTT DATA erweitert sein Portfolio an Fertigungsdienstleistungen um die preisgekrönte Computer-Vision-Plattform von Cogniac, um sein Ziel verbesserter und automatisierter Qualitätskontrollprozesse zu erreichen

MAILAND, Italien, und SAN JOSE, Kalifornien, June 28, 2022, der italienische Bereich des weltweit führenden IT-Dienstleisters, gab heute seine strategische Partnerschaft mit der Cogniac Corporation ("Cogniac"), dem führenden Anbieter von Computer-Vision-Software, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird die proprietäre Plattform für visuelle Datenverarbeitung von Cogniac implementiert, um die Produktionsabläufe von NTT DATA zu unterstützen und die Smart-Factory-Fähigkeiten des Unternehmens in Italien entscheidend zu verbessern.



Italien ist das zweitgrößte Fertigungsland in Europa und steht an der Spitze von Industriesektoren wie Werkzeugmaschinen, Mode, Lebensmittel, Automobile und Pharmazeutika. Die Industrie entwickelt sich rasch zu einer Smart Industry 4.0 , da Unternehmen ihre Produktfertigungs- und Vertriebsprozesse mit integrierten Technologien verbessern, die es ihnen ermöglichen, geschäftliche und technische Intelligenz und Analysen zu nutzen. NTT DATA steht im Zentrum der Revolution. Die neue Partnerschaft stellt eine perfekte Synergie dar, die die zukunftsweisende Innovation der Low-Code/No-Code-Technologie von Cogniac und die große Reichweite der Dienstleistungen und des Netzwerks von NTT DATA verbindet, um fortschrittliche Vision-Inspektionsanwendungen für die gesamte Fertigung zu entwickeln.

"NTT DATA verfügt über weitreichende digitale Fähigkeiten im gesamten Fertigungssektor - ein grundlegender Integrationspunkt für den erfolgreichen Einsatz von Computer-Vision-Anwendungen. Der gemeinsame Wert von NTT DATA und Cogniac kann den Qualitätskontrollprozess für NTT DATA-Kunden erheblich verbessern und automatisieren", sagte Chuck Myers, Chief Executive Officer bei Cogniac. "Wir sind zuversichtlich, dass dies die Effizienz und den Wert steigern und NTT DATA Italia letztlich zu seinem Ziel einer Smart Industry 4.0 führen wird."

Die KI-Technologie von Cogniac kann jedes Detail in der gesamten Produktionskette identifizieren, das von einer Kamera erfasst werden kann. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche von Cogniac kann ein Experte für Geschäftsprozesse Computer-Vision-Anwendungen erstellen, um Qualitätskontrollprozesse und manuelle Vorgänge zu verbessern und zu automatisieren. Die einfach und intuitiv zu bedienende Plattform, die in verschiedenen Abteilungen und in allen Branchen eingesetzt werden kann, markiert einen weiteren Schritt in Richtung der Digitalisierung des Industriesektors.

"Wir freuen uns, mit Cogniac zusammenzuarbeiten, um die KI-Innovation in den Fertigungssektor zu bringen", so Gennaro Masullo, Manufacturing Manager bei NTT DATA Italia. "Bei NTT DATA schätzen wir den Dialog mit innovativen Technologiepartnern. Wir haben sie immer als Unternehmen betrachtet, die in der Lage sind, einen großen Mehrwert für den Markt zu bringen. Daher haben wir beschlossen, unser Vertriebsnetz in den Dienst eines Unternehmens wie Cogniac zu stellen, um sicherzustellen, dass es sein gesamtes unbestreitbares Potenzial entfalten kann."

Über NTT DATA

NTT DATA Italia ist Teil des japanischen multinationalen Unternehmens NTT DATA, einem der weltweit führenden Anbieter im Bereich IT-Beratung und -Dienstleistungen. Digitalisierung, Consulting, Cybersicherheit und Systemintegration sind nur einige der Hauptgeschäftsfelder. Unser Ziel ist es, durch Innovation Wert für unsere Kunden zu schaffen. NTT DATA ist weltweit in über 50 Ländern vertreten und verfügt über mehr als 139.000 Fachkräfte sowie ein internationales Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungszentren in Tokio, Palo Alto und Cosenza. In Italien ist NTT DATA mit über 5.000 Mitarbeitern in Mailand, Rom, Turin, Genua, Treviso, Pisa, Neapel, Cosenza, Salerno und Bari vertreten.

Über Cogniac Corporation

Cogniac ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Bild- und Videoanalyse, die es Unternehmen ermöglicht, zuverlässige, spezifische und verwertbare Informationen aus ihren zahlreichen visuellen Rohdaten zu gewinnen. Die No-Code-Plattform von Cogniac - in die die neueste KI-Technologie für tiefe neuronale Netze implementiert wurde - wird in einem breiten Spektrum von Branchen und Anwendungen eingesetzt, darunter auch unternehmenskritische Anwendungen, um die Leistung von visuellen Aufgaben zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie auf Cogniac.ai .

