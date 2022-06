News von Trading-Treff.de DAX am Dienstag mit erneutem Plus: Die Wall Street wackelt jedoch etwas und könnte am Abend für eine erneute Wendung sorgen. Was waren die Themen heute? Erneut ein schwungvoller DAX-Tag Nachdem wir zum Wochenstart einen deutlichen Aufschlag mit Konsolidierung gesehen hatten, startete der Dienstag ähnlich schwungvoll in den Handel. Dabei stand das Vortageshoch zunächst im Fokus, denn wir konnten sehr zügig die 13.300 überschreiten. ...

