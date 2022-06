Deutsche DAX-Riesen kooperieren und planen die Errichtung eines E-Ladenetzes in den USA. Tesla plagen derweil weitere Qualitätsmängel.Im Jahr 2017 gründete der VW-Konzern die Tochtergesellschaft "Electrify America". Das Unternehmen, dessen Geschäftszweck einen flächendeckenden Ausbau der E-Ladestationen in den USA vorsieht, erhält nun neues Kapital und einen prominenten Investor.So beteiligt sich mit Siemens (DE0007236101) ein weiterer DAX-Riese an dem Unternehmen. Siemens erhält für insgesamt 150 Millionen US-Dollar einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...