Die Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG), Entwickler einer Siliziumanode für Lithium-Ionen-Batterien, der Cyclohexasilan-Technologie (CHS) und anderer Cleantech- und Emerging-Tech-Anwendungen, teilte heute mit, dass sie FischTank PR, ein hochspezialisiertes Cleantech-PR-Unternehmen mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Batterieentwicklung, Energiespeicherung, fortschrittliche Materialien und allgemeine Nachhaltigkeit, beauftragt hat.

FischTank wird für das Management der Unternehmenskommunikation von Coretec in Form von Pressemitteilungen, Social-Media-Plattformen, E-Mail-Marketing und redaktionellen Medienangeboten zuständig sein. FischTank wird außerdem den Bekanntheitsgrad der Marke in den Bereichen Automobil, Cleantech und Elektrofahrzeuge erhöhen. Diese Sichtbarkeit ist wichtig, da Coretec die Entwicklung von Endurion, dem Batterieentwicklungsprogramm des Unternehmens, voranbringt und seine Bemühungen zur Kommerzialisierung ausbaut. Coretec ist durch weitere strategische Partnerschaften und Meilensteine, die FischTank sowohl in der Branche als auch auf den Kapitalmärkten wirkungsvoll kommunizieren soll, gut für Wachstum positioniert.

FischTank PR ist seit fast einem Jahrzehnt für die Kommunikation und das digitale Marketing einiger der aufregendsten Marken im Bereich Cleantech/Nachhaltigkeit/Erneuerbare Energien sowie für breitere B2B-Technologien und -Materialien verantwortlich. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien und repräsentiert Unternehmen aus den Bereichen Mobilität und Elektrofahrzeuge, Solarenergie, Batterietechnologien, Energiespeicherung, grünes Bauen, Energieeffizienz, Halbleiter und vielen anderen aufstrebenden Sektoren.

"In Anbetracht der spannenden Entwicklungen des letzten Jahres und unserer hohen Erwartungen an die künftige Geschäftstätigkeit freut sich Coretec auf die erneute Zusammenarbeit mit FischTank PR und seinem Team von Cleantech-Kommunikationsexperten", so Matthew Kappers, CEO der Coretec Group. "Im letzten Jahr hat sich Coretec erheblich weiterentwickelt, da unser Batterieentwicklungsprogramm Endurion und die zugrunde liegende CHS-Technologie das Interesse der Elektrofahrzeugindustrie und anderer Sektoren geweckt haben. Indem wir FischTank beauftragen, wollen wir die Stärke unserer Technologie und unserer Partnerschaften den Entscheidungsträgern bei potenziellen Kunden und einem breiteren Publikum von Sicherheitsinteressenten mit Nachdruck vermitteln."

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technisiertem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solarstrom, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com.

Folgen Sie The Coretec Group auf:

Twitter @CoretecGroupInc

LinkedIn www.linkedin.com/company/24789881

TikTok www.tiktok.com/@thecoretecgroup

YouTube www.youtube.com/channel/UC1IA9C6PoPd1G4M7B9QiZPQ/featured

Über FischTank PR

FischTank PR ist ein Unternehmen für Full-Service-Kommunikation und Marketing, das Kunden aus unterschiedlichen Branchen unterstützt, darunter Cleantech und Nachhaltigkeit, Gesundheitswesen und Biotechnologie, B2B und neue Technologien, Immobilien und professionelle Dienstleistungen. Mit einer integrierten Strategie, bestehend aus Medienarbeit, Schreiben von Inhalten, Unternehmenskommunikation, SEO/ORM, digitalen/sozialen Medien, Werbetexten und Outbound-Marketing, unterstützt FischTank seine Kunden bei der Verstärkung ihrer Botschaft mit Ergebnissen, die sich auf ihr Endergebnis auswirken. Für weitere Informationen gehen Sie auf http://www.FischTankPR.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn, und Twitter @Fisch_Tank.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220628005232/de/

Contacts:

Unternehmenskontakt:



The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com

+1 (866) 916-0833



Medienkontakt:



Spencer Herrmann

FischTank PR

coretec@fischtankpr.com

+1 (518) 669-6818