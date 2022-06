Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hat heute einen mehrjährigen Vertrag für seine Lidar-Sensoren mit Boston Dynamics, dem globalen Marktführer im Bereich mobile Robotik, unterzeichnet. Boston Dynamics hat sich für die Sensoren von Velodyne entschieden, da damit Wahrnehmungs- und Navigationsfähigkeiten für die hochmobilen Roboter des Unternehmens bereitgestellt werden sollen. Diese Roboter werden mit den größten Herausforderungen der Robotik fertig.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220628005247/de/

Boston Dynamics selected Velodyne Lidar's sensors to provide perception and navigation capabilities for its highly mobile robots, which are capable of tackling the toughest robotics challenges. Pictured here: Boston Dynamics' Spot mobile robot equipped with a Velodyne lidar sensor. (Photo: Boston Dynamics)

Mit den Lidar-Sensorlösungen von Velodyne können mobile Roboter autonom und sicher ohne menschliches Eingreifen agieren. Sie liefern Echtzeit-3D-Wahrnehmungsdaten für Lokalisierung, Kartierung, Objektklassifizierung und Objektverfolgung. Die energieeffizienten Sensoren von Velodyne unterstützen autonome mobile Roboter in einem breiten Spektrum anspruchsvoller Bedingungen in Innen- und Außenumgebungen mit unterschiedlicher Temperatur, Beleuchtung und Niederschlagsmenge.

"Boston Dynamics hat einen Liefervertrag mit Velodyne Lidar unterzeichnet, und wir freuen uns sehr, dass wir zusammen an der Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten mobiler Roboter arbeiten", sagte Eric Landry, Leiter Lieferkette bei Boston Dynamics.

"Die Roboter von Boston Dynamics bieten hohe Mobilität, Geschicklichkeit und Intelligenz und ermöglichen so Automatisierung in unbekannten und unvorhersehbaren Situationen", sagte Laura Wrisley, Senior Vice President weltweiter Vertrieb bei Velodyne Lidar. "Ausgerüstet mit den Lidar-Sensoren von Velodyne können diese Roboter in komplexen Umgebungen autonom navigieren. Sie können Hindernisse sicher umgehen und die schnellste Route finden, um wichtige Aufgaben in verschiedenen Umgebungen von Fertigungsanlagen über Baustellen bis hin zu Vertriebszentren und Warenlagern zu erledigen."

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Performance, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter Robotik, Industrie, intelligente Infrastruktur, autonome Fahrzeuge und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt.

