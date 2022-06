Andersen Global baut im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit zwei in Auckland ansässigen Kanzleien der Anwaltskanzlei Turner Hopkins und der Steuer- und Beratungsgesellschaft Bellingham Wallace Kapazitäten in Steuer- und Rechtsfragen in Neuseeland auf. Die Firmen pflegen intensive Beziehungen in der Region und werden eine zentrale Rolle bei der Förderung des Geschäfts und der Bereitstellung integrierter, globaler Lösungen spielen, um langfristigen Mehrwert für die Kunden zu schaffen.

Turner Hopkins wurde 1923 gegründet und bietet seit fast 100 Jahren umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Gesellschafts- und Handelsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Finanzen, Arbeitsrecht, Familienrecht, Privatkundenrecht, Erbrecht und Einwanderung an. Das interdisziplinäre Team von Turner Hopkins besitzt große Erfahrung in verschiedenen Branchen und geht auf die Bedürfnisse seiner Kunden mit ganzheitlichen, maßgeschneiderten Lösungen ein.

"Wir sind stolz auf unseren kundenorientierten Ansatz und unser Engagement, die besten Anwälte und Fachleute für uns zu gewinnen, was uns seit fast einem Jahrhundert einen Wettbewerbsvorteil in der Region Auckland verschafft hat", sagte Managing Partner Michael Robinson. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global versetzt uns in die Lage, weiterhin nahtlos mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und qualitativ hochwertige Lösungen für Kunden zu liefern, deren Bedürfnisse zunehmend globaler Natur sind."

Bellingham Wallace wurde 2012 von den beiden Managing Partners Matt Bellingham und Aaron Wallace gegründet, um eine enge Zusammenarbeit mit Kunden zu ermöglichen, die von kleinen bis hin zu großen Unternehmen in Privatbesitz reichen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Unternehmensführung, Steuern, Strategie, Due Diligence und Unternehmensbewertung an, um das geschäftliche Wachstum der Kunden voranzutreiben und ihre Risiken zu managen.

"Unser Unternehmen hat in den letzten Jahren außergewöhnliches Wachstum erlebt, da wir weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden in den Vordergrund stellen und unsere vorhandenen Kompetenzen auf dem Markt ausbauen", sagte Mitbegründer und Co-Managing Partner Matt Bellingham. "Die Kooperation mit Andersen Global verdeutlicht unser Engagement für herausragende Leistungen und stärkt unseren kundenorientierten Ansatz, da die zusätzlichen internationalen Ressourcen unsere Kapazitäten zur Erfüllung der sich entwickelnden Kundenbedürfnisse stärken werden", fügte Aaron Wallace hinzu.

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, sagte: "Turner Hopkins und Bellingham Wallace werden bei der Deckung unseres wachsenden Bedarfs in der Region eine große Bereicherung sein. Diese Firmen teilen das Engagement unseres Unternehmens für verantwortungsvolles Handeln und legen höchste professionelle Standards an den Tag, was eine synergetische Zusammenarbeit mit unseren Fachleuten erwarten lässt. Die Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen ist für uns von entscheidender Bedeutung, da wir unseren Kunden weltweit erstklassige Lösungen anbieten und unsere Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen wollen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 11.000 Experten und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 360 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220628005431/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700