Ein Börsencrash fällt stets wie eine Bombe auf das Vermögen. Plötzlich lösen sich 20, 30 % oder sogar mehr als 50 % des einstigen Reichtums in Luft auf. Doch man kann diesem Börsenungeheuer auch ein paar gute Dinge abgewinnen. Denn was wäre, wenn die Kurse ewig steigen würden? Diese Frage stellt sich niemand. Erst recht nicht bei Wachstumsaktien, die ja genau das leisten sollen. Ich denke, die Antwort würde niemandem gefallen. Denn am Ende ist der Börsencrash womöglich der beste Freund der Wachstumsaktie. ...

