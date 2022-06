Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Julius Bär ernennt Luigi Vignola zum Mitglied der Geschäftsleitung



29.06.2022 / 07:00





Zürich, 29. Juni 2022 - Julius Bär gibt heute bekannt, dass der Bereich Markets per 1. Juli 2022 in eine eigenständige Einheit überführt wird, die vom bisherigen Head Markets Luigi Vignola geleitet wird. Infolgedessen wird Luigi Vignola als zusätzliches Mitglied in die Geschäftsleitungen der Julius Bär Gruppe AG und der Bank Julius Bär & Co. AG berufen. Diese organisatorische Umstrukturierung und die Ernennung unterstreichen die Bedeutung des Bereichs Markets für Julius Bär bei der Erbringung eines führenden Wealth Management-Angebots für die Kunden.

Luigi Vignola trat 2009 in den Bereich Strukturierte Produkte von Julius Bär ein. Ab 2012 leitete er in Singapur als Head Markets and Advisory Solutions die asiatischen Produkteteams von Julius Bär und baute das Geschäft der Bank in der Region erfolgreich aus. Im Jahr 2017 wurde er zum Global Head Structured Products ernannt und kehrte in die Schweiz zurück, wo er 2019 die Leitung des Bereichs Markets der Bank übernahm.

Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, sagte: "Ich freue mich sehr, Luigi Vignola in der Geschäftsleitung von Julius Bär willkommen zu heissen. Er und das Markets-Team haben in den letzten Jahren hervorragende Ergebnisse erzielt und unser Angebot an Lösungen kontinuierlich ausgebaut. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen und seiner fundierten Kenntnisse der Finanzmärkte bin ich zuversichtlich, dass er in den kommenden Jahren erfolgreich zur Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Strategie beitragen wird."

Kontakte

Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

