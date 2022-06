Ausgestattet mit einem Produktentwicklungslabor, Zellkulturen und Fermentationskapazitäten wird The Cultured Hub Startups dabei helfen, marktreife Produkte zu entwickeln und so den Weg zu leicht verfügbarem, nachhaltigem, gesundem und erschwinglichem Fleisch zu beschleunigen.Vernier, Uzwil und Zürich - Der nächste Meilenstein von The Cultured Hub in The Valley in Kemptthal bei Zürich ist erreicht. Das Joint Venture wurde 2021 von Givaudan, Bühler und Migros mit dem Ziel gegründet, die rasante Entwicklung von Fermentations- und kultivierten Lebensmitteln zu unterstützen und zu beschleunigen. Kultiviertes Fleisch kommt ohne das Schlachten von Tieren aus und bietet einen...

