Das vergangene Geschäftsjahr erlaubt es, die bisher höchste steuerbefreite Dividende von CHF 15.10 pro Anteil auszuschütten.Zürich - Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein gutes Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2022 beträgt die Anlagerendite 10.67% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») beläuft sich auf 10.16%. Das vergangene Geschäftsjahr erlaubt es, die bisher höchste steuerbefreite Dividende von CHF 15.10 pro Anteil auszuschütten. Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per Ende März 2022 auf...

