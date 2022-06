Rostock (ots) -Erst im Mai ist das Versicherungs-Startup hepster auf seinem neuen Markt in Frankreich durchgestartet. Nun hat das Unternehmen bereits einen ersten Partner gefunden - das Vergleichsportal insurly. Mit ihm geht hepster eine besondere Kooperation ein:insurly war so überzeugt von der Qualität der Fahrrad-Versicherungen, dass sie trotz ihrer neutralen Rolle für hepster eine offizielle Empfehlung als Preis-Leistungs-Sieger aussprechen. Die Kriterien dafür werden transparent dargestellt, so dass Kunden nachvollziehen können, warum hepster im direkten Vergleich zu den Mitbewerbern das beste Produkt bietet.Alexander Hornung, Co-Founder und CPO von hepster, sagt zur Kooperation mit insurly: "Unsere Fahrradversicherungen überzeugen in Frankreich mit ihren Alleinstellungsmerkmalen gegenüber anderen Anbietern. So verfügen die hepster-Produkte über ein Monatsabo, das bislang in Frankreich nicht angeboten wurde. Auch die Absicherung von Verschleißschäden hebt uns von anderen Versicherungen ab."Frankreich soll für hepster einen Wachstumstreiber und Meilenstein bei der Internationalisierung bilden. Dort möchte das Unternehmen in den kommenden Jahren einen Marktanteil bei Fahrrad/ E-Bike von 30 Prozent erreichen und ebenso den Standard für digitale Versicherungslösungen setzen. Dabei liegt der Fokus auf B2B-Kooperationen, also dem Vertrieb vor allem über Geschäftspartner. Die strategische Partnerschaft mit insurly bildet dabei einen entscheidenden Schritt und ist Teil des "Embedded Insurance"-Konzeptes - dem Einbetten von Versicherungen in bestehende Prozesse.David Dumont, Gründer von insurly, erklärt zu der Zusammenarbeit mit hepster: "hepster bietet ein Produkt mit sehr attraktiven und detaillierten Garantien, wie etwa die Absicherung von Verschleißschäden, selbst für ein gebrauchtes Fahrrad. Wir schätzen dabei die Versicherungsaspekte, die extra auf Elektrofahrräder zugeschnitten sind. Dazu gehört der Diebstahl der Batterie oder mögliche Kurzschlüsse, die zu einem Brand führen können."Dumonts Fazit: "Die Qualität der angebotenen Garantien und die sehr wettbewerbsfähigen Preise machen hepster zu einer der Versicherungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt."Fabian Pöhnert, Head of B2B Sales bei hepster, unterstreicht: "Wir haben bereits in Deutschland und Österreich bewiesen, dass unser B2B2C-Geschäftsmodell - B2B, ergänzt durch Direktkontakt zum Kunden - erfolgreich funktioniert. Auf der Basis der Erfahrungen, die wir mit unseren Kunden und Partnern hierzulande gemacht haben, wollen wir unser Portfolio in Frankreich nun weiter ausbauen. So sind wir in Gesprächen, um auch eine E-Scooter-Versicherung auf den französischen Markt zu bringen."Somit nimmt die Internationalisierung des Rostocker InsurTechs nach dem erfolgreichen Markteintritt in Österreich auch in Frankreich bereits Formen an. Weitere Versicherungsleistungen sowie strategische Partner im Nachbarland sind bereits geplant, um die Positionierungen auch in Zukunft zu stärken.Über hepsterDas Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Unter dem Ansatz der sogenannten Embedded Insurance, schafft hepster für seine Kunden und Partner die beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechs umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und Unfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 2.000 Partner und mehr als 150.000 Kunden mit über 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und die Versicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a. von TÜV Saarland und namhaften Magazinen.Pressekontakt:Lukas Knochelpresse@hepster.de+49 (0) 30 340 60 10 - 80Web: www.hepster.com| business.hepster.comOriginal-Content von: hepster (MOINsure GmbH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137723/5260159