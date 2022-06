DJ Ifo: Unternehmen erwarten Materialknappheit bis 2023

BERLIN (Dow Jones)--Der Materialmangel in der deutschen Industrie wird nach einer Umfrage des Ifo-Instituts noch mindestens zehn Monate andauern. Besonders groß ist demnach die Materialknappheit in der Elektroindustrie, dem Maschinenbau und der Automobilbranche. Keine der von Ifo befragten Branchen erwartet ein Ende der Lieferprobleme noch in diesem Jahr. Gleichzeitig klagten 74,1 Prozent der Firmen im Juni über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Das ist eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonat Mai, als dieses Problem noch von 77,2 Prozent der befragten Unternehmen genannt wurde.

"Die erhoffte Entspannung in den Lieferketten verschiebt sich immer weiter nach hinten", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Lieferengpässe gehören für viele Unternehmen inzwischen leider zum Alltag."

In der Elektroindustrie, dem Maschinenbau und der Automobilbranche berichten jeweils rund 90 Prozent der Unternehmen, dass sie nicht alle Materialien und Vorprodukte bekommen.

Am kürzesten ist die erwartete Dauer der Lieferprobleme mit 7,2 Monaten in der Metallerzeugung und -bearbeitung, am längsten in der Getränkeindustrie mit 13,1 Monaten.

