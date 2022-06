News von Trading-Treff.de DAX verliert am Dienstag wieder Momentum, neuer Anlauf zur Wochenmitte in Sicht? Darauf blicken wir heute in der Vorbörse um 8 Uhr. DAX-Woche hätte besser laufen können Nachdem wir zum Wochenstart einen deutlichen Aufschlag mit Konsolidierung gesehen hatten, startete der Dienstag ähnlich schwungvoll in den Handelstag. Am Morgen skizzierten wir den zugrundeliegenden Aufwärtstrend bereits (Rückblick): 20220627 Xetra DAX Wochenverlauf ...

