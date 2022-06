Köln (ots) -In Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers kürt das Handelsblatt jedes Jahr "Deutschlands Beste Anwälte". Für den Bereich Fusionen und Übernahmen wurde Rechtsanwalt Marc Klaas, MTR Rechtsanwälte, erneut in das Ranking aufgenommen.Damit ist Rechtsanwalt Klaas zum dritten Mal in Folge bei den "Best Lawyers" für den Bereich M&A gelistet. Das darf als Zeichen für die große Expertise gewertet werden, die Rechtsanwalt Klaas bei Unternehmenstransaktionen auch in einem schwierigen Marktumfeld auszeichnet. Gleichzeitig ist die Aufnahme in das Ranking für Rechtsanwalt Klaas und das Team der Wirtschaftskanzlei MTR Rechtsanwälte auch Ansporn, das hohe Niveau in der Betreuung der Mandanten beizubehalten und auszubauen.Im Ranking der Besten Anwälte Deutschlands geführt zu werden, darf auch als Ausdruck der Wertschätzung anderer Kanzleien verstanden werden, die Rechtsanwalt Klaas und seine Arbeit genießen. Denn um das Ranking zu erstellen, führt Best Lawyers in jedem Jahr eine Umfrage unter den Kanzleien durch. Dabei sollen die Anwälte auch eine Beurteilung der Arbeit ihrer Kollegen aus anderen Sozietäten abgeben. Zudem sollen sie auch erklären, welchen Rechtsanwalt sie empfehlen würden, wenn sie ein Mandat selbst nicht übernehmen können.Solch eine Empfehlung ist Ausdruck des hohen Vertrauens und der Wertschätzung, die die Arbeit eines Anwalts auch unter anderen Juristen genießt. Da die Umfrage und das Ranking jedes Jahr stattfinden, können sich die Rechtsanwälte nicht auf ihrem Lorbeer ausruhen, sondern müssen immer wieder aufs Neue beweisen, dass sie zu den Besten ihres Fachs gehören.https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/gesellschaftsrecht.htmlMTR Legal Rechtsanwälte www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltMTR RechtsanwälteKonrad Adenauer Ufer 8350668 Köln+49 221 2927310info@mtrlegal.comhttps://www.mtrlegal.comOriginal-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136523/5260200